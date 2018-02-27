GÃ¼ncelleme: 00:40, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Rusya'dan Ä°ran'Ä± eleÅŸtiren BMGK tasarÄ±sÄ±na veto





Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya,Â Ä°ran'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM)Â Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endiÅŸelerin ifade edildiÄŸi BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â karar tasarÄ±sÄ±nÄ±Â vetoÂ etti.Â Ä°ngiltere tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve BMGK'de oylanan tasarÄ±ya Rusya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§ici Ã¼yelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.Â TasarÄ± 11 Ã¼lkenin desteÄŸini almasÄ±na raÄŸmen daimi Ã¼ye Rusya'nÄ±n vetosu nedeniyle kabul edilmedi.Â Ã‡in ve Kazakistan ise Ã§ekimser oy kullandÄ±. Ä°ngiltere tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve ABD tarafÄ±ndan desteklenen ilk tasarÄ± Yemen'de Husilere fÃ¼ze ve silah saÄŸlayarak BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan Ä°ran'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± talep ediyordu ancak Rusya'nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra tasarÄ±dan ''kÄ±nama'' kelimesi Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Oylamaya sunulan tasarÄ±da Ä°ran'Ä±n Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endiÅŸelere yer verilmiÅŸti.Â

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