Rusya'dan Ä°ran'Ä± eleÅŸtiren BMGK tasarÄ±sÄ±na veto

Rusya,Â Ä°ran'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM)Â Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endiÅŸelerin ifade edildiÄŸi BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â karar tasarÄ±sÄ±nÄ±Â vetoÂ etti.Â
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve BMGK'de oylanan tasarÄ±ya Rusya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§ici Ã¼yelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.Â
TasarÄ± 11 Ã¼lkenin desteÄŸini almasÄ±na raÄŸmen daimi Ã¼ye Rusya'nÄ±n vetosu nedeniyle kabul edilmedi.Â
Ã‡in ve Kazakistan ise Ã§ekimser oy kullandÄ±.
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve ABD tarafÄ±ndan desteklenen ilk tasarÄ± Yemen'de Husilere fÃ¼ze ve silah saÄŸlayarak BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan Ä°ran'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± talep ediyordu ancak Rusya'nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra tasarÄ±dan ''kÄ±nama'' kelimesi Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Oylamaya sunulan tasarÄ±da Ä°ran'Ä±n Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endiÅŸelere yer verilmiÅŸti.Â
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
Suudi Arabistan'da kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey isim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti
Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼ne onay verdi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi