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18:41, 27 Åžubat 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
12:10, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

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Esed gÃ¼Ã§leri ateÅŸkes ilanÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±yor
Esed gÃ¼Ã§leri ateÅŸkes ilanÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±yor

Esed rejimi, BMGK kararÄ± ve Rusya'nÄ±n ilan ettiÄŸi 5 saatlik ateÅŸkese raÄŸmen DoÄŸu Guta'yÄ± hedef aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸarÂ Esed rejimi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararÄ± ve Rusya'nÄ±n duyurduÄŸu 5 saatlikÂ ateÅŸkese raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â 

DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Esed rejimi, BMGK kararÄ± ve ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde ilan ettiÄŸi ateÅŸkese raÄŸmen DoÄŸu Guta'yÄ± vurmaya devam etti.

Rejim, TSÄ° 10.30 sularÄ±nda DoÄŸu Guta'daki sivil yerleÅŸimlerden Duma, Beyt Sava ve Merc bÃ¶lgelerine topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±.Â 

SaldÄ±rÄ±larda bir sivil Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da sivil yaralandÄ±. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, dÃ¼n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in DoÄŸu Guta'da yerel saat ile 09.00-14.00 arasÄ±nda "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti.

Rusya Suriye Muhalifleri UzlaÅŸtÄ±rma Merkezi BaÅŸkanÄ± Yuri YevtuÅŸenko de gece saatlerindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, karara Esed rejiminin uyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â 

BMGK da 24 Åžubat'ta Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejim kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki durumu aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Kararda, Suriye genelinde insani yardÄ±mlarÄ±n ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve ''durumu aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n'' tahliye edilebilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflardan ''gecikmeden'' Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± en az 30 gÃ¼n durdurmalarÄ± talep edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Esed rejimi Suriye
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