12:13, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

BahÃ§eli'den 'Cumhurun ittifakÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ninÂ bÃ¼tÃ¼n kurum ve kurallarÄ±yla inÅŸasÄ± iÃ§inÂ cumhurun ittifaklaÂ hareketiÂ tarihi ve milli bir sorumluluktur. YapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z budur. VarsÄ±n baÅŸkalarÄ± ihanet ittifakÄ±yla avunsun. VarsÄ±n baÅŸkalarÄ± FETÃ– ittifakÄ±ndan medet umsun. VarsÄ±n baÅŸkalarÄ± PKK/PYD ittifakÄ±na umut baÄŸlasÄ±n. Biz cumhur diyeceÄŸiz, biz Cumhuriyet diyeceÄŸiz, biz TÃ¼rkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini ÅŸaÅŸkÄ±na, alayÄ±nÄ± sudan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ balÄ±ÄŸa Ã§evireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

BahÃ§eli, "TerÃ¶rist Salih MÃ¼slim'in gece yarÄ±sÄ± tutuklanmasÄ±, bugÃ¼n de mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak olmasÄ± umut verici ve hayÄ±rlÄ± bir geliÅŸmedir. Bu terÃ¶rist cinayetlerinin ve ihanetinin bedelini muhakkak suretle Ã¶demelidir. Kandil elebaÅŸlarÄ± teker teker tutuklanÄ±p yaka paÃ§a mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. DahasÄ±, FETÃ–'nÃ¼n Pensilvanya'daki baÅŸÄ±nÄ±n da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi saÄŸlanarak dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ kanlarÄ±n damla damla diyeti Ã¶dettirilmelidir." dedi.