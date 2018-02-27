12:17, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya yolladÄ±



Foto: ArÅŸiv

Optik donanÄ±mlÄ± istihbarat uydusu, bir H-2A roketiyle TanegaÅŸima Uzay Merkezi'nden uzaya fÄ±rlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n optik donanÄ±mlÄ± istihbarat uydusunu uzayaÂ fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Japonya Uzay AraÅŸtÄ±rma AjansÄ± JAXA ve Mitsubishi'ni ortak Ã¼retimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete baÄŸlÄ± olarak, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki TanegaÅŸima Uzay Merkezi'ndenÂ fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Japonya'nÄ±n 7'nci istihbarat uydusunun planlandÄ±ÄŸÄ± gibi yÃ¶rÃ¼ngeye bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Japon hÃ¼kÃ¼meti optik ve radar donanÄ±mlÄ± yÃ¶rÃ¼nge keÅŸif araÃ§larÄ±ndanÂ oluÅŸan istihbarat uydularÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 10'a Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor. Radar donanÄ±mlÄ± uydular atmosferdeki hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenmeden, gece ve bulutlu havalarda da dÃ¼nyadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilirken, optik donanÄ±mlÄ± olanlar yalnÄ±zca insan gÃ¶zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ topluyor. Japon hÃ¼kÃ¼meti doÄŸal afetler dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶z konusu uydulardan alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kamuoyuna aÃ§Ä±klamÄ±yor. Afet durumunda ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler uydularÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaydetme kapasitesini ele vermemek iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lerek paylaÅŸÄ±lÄ±yor.

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