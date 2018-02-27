12:29, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Ã‡ekya iÃ§in imtihan gÃ¼nÃ¼





PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in iadesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡ekya iÃ§in imtihan gÃ¼nÃ¼dÃ¼r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m "(TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim) Bu terÃ¶ristin iadesi iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±k. GÃ¼n, NATO mÃ¼ttefikimiz Ã‡ekya'nÄ±n imtihan gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Ãœmit ederiz ki mÃ¼ttefikimiz Ã‡ek Cumhuriyeti, terÃ¶rle mÃ¼cadelede yaÅŸanan hassasiyeti gÃ¶rÃ¼r, gerekli dayanÄ±ÅŸmayÄ± sergileyerek bu terÃ¶risti bize iade eder. Ancak sonuÃ§ ne olursa olsun ÅŸu kesindir: Bundan bÃ¶yle eli kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin elebaÅŸlarÄ± ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak gezemeyecekler, dÃ¼nyayÄ± onlara dar etmeye devam edeceÄŸiz." dedi

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