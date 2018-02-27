12:30, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Erbil, havalimanlarÄ±nÄ± BaÄŸdat'a teslim etmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak hÃ¼kÃ¼meti, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uygulanan yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n ancak Erbil'in sÃ¶z konusu havalimanlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini BaÄŸdat'a teslim etmesi durumunda mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Irak HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saad el-Hadisi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "(IKBY'deki) HavalimanlarÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± durumunun kalkmasÄ± iÃ§in IKBY'nin anayasa maddelerine uymasÄ± ve merkezi yÃ¶netimin egemenlik yetkisinin sÃ¶z konusu havalimanlarÄ±nda uygulanmasÄ±na izin vermesi gerekiyor." dedi.

UÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± konusunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n ayrÄ±ca BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda havalimanlarÄ± yÃ¶netimi konusunda da tam mutabakatÄ±n saÄŸlanmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Hadisi, "DiÄŸer taraf (Erbil) Ã§Ã¶zÃ¼me katkÄ± sunduÄŸu takdirde uÃ§uÅŸlar normale dÃ¶necek." ifadelerini kullandÄ±.

TEK SORUN HAVALÄ°MANLARININ GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NÄ°N BAÄžDAT'A TESLÄ°M EDÄ°LMEMESÄ°

Konuyla ilgili BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda kurulan ortak komite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilerleme kaydedildiÄŸini aktaran Hadisi, IKBY havalimanlarÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k meselesiyle pasaportlara giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ damgasÄ±nÄ±n vurulmasÄ± ve yabancÄ±lar iÃ§in oturum izni konularÄ±nÄ±n merkezi yÃ¶netimin denetimine geÃ§tiÄŸi bilgisini verdi.

IKBY havalimanlarÄ± konusunda anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanan tek noktanÄ±n buradaki gÃ¼venlik mekanizmasÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a teslim edilmemesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Hadisi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu iki havalimanÄ±ndaki (Erbil ve SÃ¼leymaniye) gÃ¼venlik mekanizmasÄ±nÄ±n merkezi yÃ¶netim tarafÄ±ndan yÃ¶netilmesini istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iki Ã¶nemli havalimanÄ±, Irak sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunuyor. SÄ±nÄ±r yÃ¶netimi de merkezi yÃ¶netimin yetkisi dÃ¢hilindedir. HavalimanlarÄ± konusundaki gÃ¼venlik meselesi Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼nce oradaki uÃ§uÅŸlar (yurt dÄ±ÅŸÄ±) da normal seyrine dÃ¶necek."

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