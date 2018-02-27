12:39, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

70 yÄ±ldÄ±r dinmeyen acÄ±: YÃ¼celcilerin sosyalist Yugoslavya tarafÄ±ndan idamÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya'daÂ yaÅŸayanÂ MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rklerinÂ milli ve manevi deÄŸerlerini korumak amacÄ±yla kurduÄŸuÂ YÃ¼cel TeÅŸkilatÄ±'ndanÂ 4 genÃ§, 27 Åžubat 1948'deÂ sosyalist Yugoslavya yÃ¶netimiÂ Â tarafÄ±ndanÂ idamÂ edilmelerinin 70. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

"II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Yugoslavya'da Bir DireniÅŸ MÃ¼cadelesi: YÃ¼cel TeÅŸkilatÄ±" adlÄ± bir kitabÄ± bulunan araÅŸtÄ±rmacÄ±-yazar YÄ±ldÄ±rÄ±m AÄŸanoÄŸlu, YÃ¼cel TeÅŸkilatÄ± ve 4 gencin idamÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± dÃ¶neminde ÃœskÃ¼p'Ã¼n Bulgar iÅŸgali altÄ±nda olduÄŸu 1941 yÄ±lÄ±nda YÃ¼cel TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n temellerinin genÃ§ TÃ¼rk entelektÃ¼eller Åžuayp Aziz, Nazmi Ã–mer, Åžerafeddin Ferid, Fettah SÃ¼leymanpasiÃ§ ve Mehmed Dalip tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha sonra teÅŸkilata Ã¼ye olanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun genÃ§ Ã¶ÄŸretmenlerden oluÅŸtuÄŸunu belirten AÄŸanoÄŸlu, genÃ§lerin ilk dÃ¶nemlerde NamÄ±k Kemal'i, Mehmet Akif'in Safahat'Ä±nÄ±, Mehmet Emin Yurdakul'un ÅŸiirlerini okuyup aralarÄ±nda TÃ¼rklÃ¼k bilinci ve Ä°slamiyet'e olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± perÃ§inlemek iÃ§in toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak asla silahlÄ± bir eylemlerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YÃ¼celci TÃ¼rklerin, o yÄ±llarda iÅŸgalci BulgarlarÄ±n ÃœskÃ¼p'teki TÃ¼rk KonsolosluÄŸu'nu basmalarÄ±nÄ± engellemek iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ korumalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AÄŸanoÄŸlu, teÅŸkilata isminin nasÄ±l verildiÄŸini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"YÃ¼cel adÄ± teÅŸkilatÄ±n bizzat baÅŸkanÄ± olan El-Ezher mezunu Åžuayp Aziz tarafÄ±ndan verildi. 16 imparatorluk ve birÃ§ok devlet kurmuÅŸ TÃ¼rklerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, yÃ¼kselme ve yÃ¼celme aÅŸkÄ±, niteliÄŸi bayraklarÄ±na dahi iÅŸlenmiÅŸtir. Kartal, hilal, beÅŸ yÄ±ldÄ±z, ay ile yÄ±ldÄ±z bu bayraklardaki sembollerdendi. Bu sembollerin mana olarak tek kelime ile karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 'ulu ve yÃ¼ksek'tir. 'YÃ¼cel' ismi yÃ¼kselmeyi amaÃ§ bilen bir aksiyon parolasÄ±dÄ±r."

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan 1945 yÄ±lÄ±nda Tito Ã¶nderliÄŸinde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸunu dile getiren AÄŸanoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YÃ¼celci genÃ§ler, Bulgar iÅŸgali bittikten sonra TÃ¼rkÃ§e Birlik gazetesini Ã§Ä±kartÄ±yorlar ilk olarak. Tiyatro oyunlarÄ±nÄ± TÃ¼rkÃ§eâ€™ye Ã§eviriyorlar. Radyolarda yayÄ±nlara baÅŸlayÄ±p Ã¶ÄŸretmen kurslarÄ± dÃ¼zenliyorlar. YÃ¼celciler, 'Sosyalist bir devlet kuruluyor topraklarÄ±mÄ±zda. HalklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi ve eÅŸitliÄŸi savunuluyor. O zaman biz de yeni idarenin iÃ§inde yer alarak TÃ¼rklerin devlette eÅŸit olarak temsilini saÄŸlayalÄ±m' maksadÄ±ndaydÄ±lar. Mesela Hakim Nazmi Ã–mer, ÃœskÃ¼p Mahkemesi'nde gÃ¶rev yapÄ±yor. BirÃ§oÄŸu Ã¶ÄŸretmen olan genÃ§ler yeni kurulan okullarda gÃ¶rev yapÄ±yor. Ancak YÃ¼celciler henÃ¼z ortada Yugoslavya Ceza Kanunu yazÄ±lmamÄ±ÅŸken, terÃ¶rist ve casus teÅŸkilat olarak suÃ§lanÄ±p yargÄ±lanÄ±yorlar. Ancak silahlÄ± hiÃ§bir eylemleri yok. TÃ¼rkiye casusu olduklarÄ± iddia ediliyor ama bunlar kurulduÄŸunda ortada Yugoslavya devleti bile yok, Bulgar iÅŸgali var. BÃ¶yle bir Ã§eliÅŸki var. Tito rejimi; SÄ±rp milliyetÃ§isi Mihaylovistleri, Arnavut milliyetÃ§isi Nasyonal Demokatik Åžikiptar, Bosna'da Aliya Ä°zzetbegoviÃ§â€™in kurduÄŸu GenÃ§ MÃ¼slÃ¼manlar gibi yapÄ±larÄ± da Ã§Ã¶kertip yÃ¶neticilerine idama varan aÄŸÄ±r cezalar vermiÅŸtir. YÃ¼cel TeÅŸkilatÄ± da bu minvalde deÄŸerlendirilebilir."

AVUKATSIZ 6 GÃœNDE YARGILAYIP Ä°DAM CEZASI VERÄ°LDÄ°

YÃ¼celcilerin tutuklandÄ±ktan sonra bÃ¼yÃ¼k iÅŸkenceler gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve avukat tutmalarÄ±na izin verilmeden hukuksuz ÅŸekilde yargÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AÄŸanoÄŸlu, 6 gÃ¼nlÃ¼k yargÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan kendilerine idam ve aÄŸÄ±r hapis cezalarÄ±nÄ±n verildiÄŸini aktardÄ±.

KomÃ¼nist rejimin tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼m unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini ve bu amaÃ§la harekete geÃ§tiÄŸini belirten AÄŸanoÄŸlu, "Ã–nce 17 YÃ¼celci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p Ã¼Ã§ ay boyunca hapishanelerde eziyet gÃ¶rdÃ¼kten sonra 19 Ocak 1948'de mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Sadece 6 gÃ¼n sÃ¼ren mahkemede 4 kiÅŸiye idam cezasÄ± veriliyor. Bu kiÅŸiler, Åžuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ã–mer. TÃ¼m yargÄ±lamalar sonucu toplam 64 kiÅŸiye aÄŸÄ±r cezalar veriliyor. AslÄ±nda Ã¼ye sayÄ±sÄ± Ã§ok daha fazla. KayÄ±t tutulmayan bir yapÄ± olduÄŸu iÃ§in ancak bu kadar insan yakalanÄ±p yargÄ±lanÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AÄŸanoÄŸlu, ayrÄ±ca mahkeme heyeti iÃ§erisinde Remzi Åžakir isimli, rejim iÅŸbirlikÃ§isi bir TÃ¼rk hakimin de bulunduÄŸunu kaydetti.

Mahkemeden sonra 4 kiÅŸinin cezaevinden Ã§Ä±karÄ±larak ÃœskÃ¼p yakÄ±nlarÄ±nda bir kÃ¶yde bir kayanÄ±n Ã¶nÃ¼nde kurÅŸuna dizilerek idam edildiÄŸini aktaran AÄŸanoÄŸlu, "KurÅŸuna dizme vatan hainlerine uygulanan bir suÃ§. AÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir ceza uyguluyorlar. Sonra cesetlerini nereye gÃ¶mdÃ¼klerini de kimseye sÃ¶ylemiyorlar, ziyaret merkezi olmamasÄ± ve kahraman haline gelmemeleri iÃ§in." diye konuÅŸtu.

Ã‡Ä°KOLATA KAÄžIDINA YAZILAN NOT

TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Åžuayp Azizâ€™in mahkeme sonuÃ§lanÄ±p idam cezasÄ± aldÄ±ktan sonra son kez ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden AÄŸanoÄŸlu, "MektuplaÅŸma yasak ve vasiyete izin yok. Ä°damdan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Aile ziyarete bir kutu Ã§ikolata ile geliyor. Åžuayp Aziz ailesi gittikten sonra Ã§ikolata kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ±na hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir mektup yazÄ±yor. KaÄŸÄ±dÄ± rulo haline getirip paltosunun astarÄ±nÄ±n arasÄ±na koyuyor. Biliyor ki idamÄ±ndan sonra eÅŸyalarÄ± ailesine verilecek ve mektup da onlara ulaÅŸacak. Mektubun orijinali bu konuyla ilgili tez hazÄ±rlayan aile bÃ¼yÃ¼kleri YÃ¼celci olan Ã¶ÄŸrencim Eren EriÅŸ'in elinde." dedi.

AÄŸanoÄŸlu, OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esiyle yazÄ±lmÄ±ÅŸ mektupta ÅŸu ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±:

"Hayat arkadaÅŸÄ±m Nigar, evlatlarÄ±m Ãœlker, Turan, Ertan ve kÃ¼Ã§Ã¼k yavrucuÄŸum (Arslan) artÄ±k sizden ayrÄ±lÄ±yorum. Size doyamadÄ±m. Kader bÃ¶yle yazmÄ±ÅŸ yazÄ±mÄ±. Nigar, evlatlarÄ±ma gÃ¼vensin. BunlarÄ± iki gÃ¶zÃ¼ gibi baksÄ±n. Beni de hatÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karma. HakkÄ±nÄ± helal et. Annen de hakkÄ±nÄ± helal etsin. AÄŸabeyin de hakkÄ±nÄ± helal etsin. Ellerinden Ã¶perim. Ã‡ocuklarÄ±mÄ± her vakit benim iÃ§in Ã¶pesin ve koklayasÄ±n. OnlarÄ± okutmaya Ã§alÄ±ÅŸ. O evde yaÅŸatma. BaÅŸka bir binada yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸ. BugÃ¼nden sonra o yavrularÄ±mÄ±n babalarÄ± yok. YalnÄ±z bir analarÄ± vardÄ±r. Hem kimsesiz bir analarÄ± vardÄ±r. Ona gÃ¼vensinler. Helal ediniz, helal ediniz. Milletimin kurbanÄ±yÄ±m."

"YAÅžASIN TÃœRKÄ°YE"

AÄŸanoÄŸlu, idam edilen Hakim Nazmi Ã–mer'in de Belgrad Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nden mezun olan ilk TÃ¼rk olduÄŸunu sÃ¶yledi. Nazmi Ã–merâ€™in 9 aylÄ±k evliyken tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cezaevindeyken Ã§ocuÄŸunun dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirten AÄŸanoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EÅŸi, annesi babasÄ±, 6 kardeÅŸi ve 3 aylÄ±k kÄ±zÄ±yla beraber hapishaneye gidiyor. Ä°dam edilen Nazmi Ã–mer'in eÅŸi Hacer YÃ¼cel, son gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini, 'O bir taraftaydÄ± tellerin diÄŸer tarafÄ±nda duruyordu. Ä°Ã§eri alÄ±ndÄ±ktan sonra sadece o an gÃ¶rdÃ¼m. Hepimiz aÄŸlÄ±yoruz. KÄ±zÄ±mÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ gÃ¶remiyordu. Elimde bir mendil vardÄ±, onu verdim. 'AÄŸlamayÄ±n, ne aÄŸlÄ±yorsunuz Ã¶yle ben gidiyorum ama sizi arkamdaki (TÃ¼rkiye'yi kastederek) milyonlarca kÄ±z kardeÅŸ ve kardeÅŸe emanet ediyorum. YaÅŸasÄ±n TÃ¼rkiye' dedi. Derken hemen kolundan tutup gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Bir daha da onu gÃ¶remedim. MezarÄ±nÄ± da gÃ¶remedim' ÅŸeklinde anlattÄ±."

Hapishanelerde yatak olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in herkesin yataÄŸÄ±nÄ±n ailesi tarafÄ±ndan getirildiÄŸini ve idamdan sonra da Nazmi Ã–mer'in yataÄŸÄ±nÄ±n iade edildiÄŸini dile getiren AÄŸanoÄŸlu, "Åžehit Nazmi Ã–mer, iÅŸte o yataÄŸÄ±n iÃ§ine bir not yazmÄ±ÅŸ idamdan Ã¶nce. Anne-babasÄ± ve kardeÅŸlerine hitaben yazÄ±lan notta, 'EÅŸim Hacer ve kÄ±zÄ±m Ayla'ya iyi bakÄ±n' diyor. Hacer YÃ¼cel de 1957'den sonra TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ ediyor kÄ±zÄ±yla. Bir daha evlenmeden burada vefat ediyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE'YE GÃ–Ã‡ DALGASI

Tito'nun sonraki yÄ±llarda farklÄ± din ve milletlere karÅŸÄ± diÄŸer komÃ¼nist rejim ve liderlere gÃ¶re daha Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ bir yÃ¶netim tavrÄ± sergilediÄŸini ve bunun Ã§eliÅŸki oluÅŸturduÄŸunu iÅŸaret eden AÄŸanoÄŸlu, "YÃ¼celciler ne istediyse Tito 1950'li yÄ±llarda TÃ¼rklere hak olarak verdi. TÃ¼rkÃ§e okuma hakkÄ±, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmen kurslarÄ±, TÃ¼rkÃ§e gazete, radyo programlarÄ±, tiyatro... TÃ¼m istedikleri verildiyse nasÄ±l bir terÃ¶rist teÅŸkilat bu?" ifadelerini kullandÄ±.

Tito Ã¶nderliÄŸindeki Yugoslavya'nÄ±n komÃ¼nformdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirdiÄŸine deÄŸinen AÄŸanoÄŸlu, her iki tarafÄ±n anlaÅŸmasÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÃ¼celcilerin idamÄ±ndan sonra da TÃ¼rk nÃ¼fusun tasfiye edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren AÄŸanoÄŸlu, "Her iki tarafÄ±n da serbest gÃ¶Ã§Ã¼ teÅŸviki ile 1952'den 1957'ye kadar Yugoslavya'da yaÅŸayan 200 bine yakÄ±n TÃ¼rk, Arnavut ve BoÅŸnak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ etti. 1967'ye kadar sÃ¼rmÃ¼ÅŸ bu gÃ¶Ã§ler. Bu da, oradaki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun tasfiyesine yÃ¶nelik bir hareket. Cumhuriyet hÃ¼kÃ¼metlerinin Balkanlardan gÃ¶Ã§Ã¼ durdurma yerine teÅŸvik eden bir tavrÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle Demokrat Parti iktidarÄ±ndan sonra yetiÅŸkin vasÄ±flÄ± nÃ¼fusa ihtiyacÄ± var Ã¼lkenin. Halen Makedonya'da 100 bine yakÄ±n TÃ¼rk var. 1950 sonrasÄ± gÃ¶Ã§ler olmasaydÄ± ÅŸu an orada Ã§ok etkin bir TÃ¼rk nÃ¼fusu olacaktÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MEVLÄ°T VE TOPLANTILARLA ANILIYORLAR

AÄŸanoÄŸlu, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ile ÃœskÃ¼p'ten TÃ¼rkiye'ye gelen YÃ¼celcilerin de yÃ¶neticiliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Rumeli TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nin Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r ÅŸubat ayÄ±nÄ±n son pazarÄ± ÅŸehitleri mevlit ve toplantÄ±larla andÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AÄŸanoÄŸlu son olarak, YÃ¼celcilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolda ilerleyen Makedonya TÃ¼rklerinin, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok demokratik hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸ bir ÅŸekilde Makedonya ve TÃ¼rkiye'nin dost ve kardeÅŸliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â