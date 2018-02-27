12:52, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

YPG'liler Afrin'de sivillerin arasÄ±nda gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ





Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ã§oban kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek sivillerin arasÄ±nda gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan iki terÃ¶rist tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK)Â Suriye'nin AfrinÂ bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ sivillerin arasÄ±nda gizlenmeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananÂ iki terÃ¶rist tutuklandÄ±. TSK tarafÄ±ndan 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor. Harekat kapsamÄ±nda Afrin kÄ±rsalÄ±nda ilerleyen TÃ¼rk askerleri, terÃ¶ristlerden temizlenen bir bÃ¶lgede sivillerin arasÄ±na gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸan YPG/PKK'lÄ± iki terÃ¶risti fark etti. Yakalanarak TÃ¼rkiye'ye getirilen terÃ¶ristlerin, Ã§oban olduklarÄ±nÄ±, bÃ¶lgeye hayvan bakmak iÃ§in geldiklerini iddia ederek askerleri yanÄ±ltmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi.Â TelefonlarÄ±nda YPG/PKK'ya ait dokÃ¼manlar bulunan terÃ¶ristler, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.