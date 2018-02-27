YPG'liler Afrin'de sivillerin arasÄ±nda gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK)Â Suriye'nin AfrinÂ bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ sivillerin arasÄ±nda gizlenmeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananÂ iki terÃ¶rist tutuklandÄ±.
TSK tarafÄ±ndan 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor.
Harekat kapsamÄ±nda Afrin kÄ±rsalÄ±nda ilerleyen TÃ¼rk askerleri, terÃ¶ristlerden temizlenen bir bÃ¶lgede sivillerin arasÄ±na gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸan YPG/PKK'lÄ± iki terÃ¶risti fark etti.
Yakalanarak TÃ¼rkiye'ye getirilen terÃ¶ristlerin, Ã§oban olduklarÄ±nÄ±, bÃ¶lgeye hayvan bakmak iÃ§in geldiklerini iddia ederek askerleri yanÄ±ltmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi.Â
TelefonlarÄ±nda YPG/PKK'ya ait dokÃ¼manlar bulunan terÃ¶ristler, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
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TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin "Sanayi Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Girdi Endeksleri"ni aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi istihdam endeksi geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 0,8 arttÄ±. Sanayi istihdam endeksi, geÃ§en yÄ±l 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 yÃ¼kseldi.
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