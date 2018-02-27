12:56, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Arakan'daki fanatik Budistlerden bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde hafta sonu hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda olayla ilgili operasyonda fanatik Budist olduÄŸu belirtilen 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'da Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ± hedef alan eÅŸ zamanlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili 6 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Sittwe polisi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cumartesi gÃ¼nÃ¼ kentin 3 noktasÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larla ilgisi bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸinin fanatik Budistler olduÄŸunu belirtti. Polis, ÅŸÃ¼phelilerin bÃ¶lge mahkemesi kararÄ±yla 2 hafta gÃ¶zaltÄ±nda tutacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HenÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼stlenen olmadÄ±. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yerel saatle 04.00 sÄ±ralarÄ±nda ÅŸehrin 3 farklÄ± yerinde patlamalar meydana gelmiÅŸ ve olay yerlerinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar bulunmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±larda bir polis memuru hafif yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en ay Sittwe'de polis, Mrauk-U antik kentinde eylem yapan Budist protestocu gruba ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Olayda 7 eylemci Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 10'dan fazla eylemci yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra eyalet yÃ¶netimine baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan bir kasaba yÃ¶neticisi, arabasÄ±nÄ±n iÃ§inde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu. Cinayetin Budist fanatikler tarafÄ±ndan intikam amacÄ±yla iÅŸlenmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde durulmuÅŸtu. BombalÄ± eylemlerin de aynÄ± amaÃ§la yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼pheleniliyor. Sittwe'de MÃ¼slÃ¼man ve Budist topluluklar arasÄ±nda 2012'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle 120 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man ÅŸehri terk ederek Ã§evredeki mÃ¼lteci kamplarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Budist nÃ¼fus ise ÅŸehir merkezinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Myanmar ordusunun eyaletin kuzeyinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiÄŸi katliamlar nedeniyle geÃ§en aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man komÅŸu BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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