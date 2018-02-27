TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± meyvelerini veriyor | GRAFÄ°K

TÃ¼rkiye'ninÂ Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±Â kapsamÄ±nda kÄ±ta Ã¼lkeleriyle ticaret hacmi son 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara yÃ¼kseldi.
TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± politikasÄ±nda 15 yÄ±l geride bÄ±rakÄ±lÄ±rken, kÄ±ta Ã¼lkeleriyle ekonomik iÅŸ birliÄŸi arttÄ±, siyasi iliÅŸkiler Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n tecrÃ¼besi, bÃ¶lgeye aktarÄ±larak kÄ±ta Ã¼lkelerin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlandÄ±, "kazan-kazan" yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ekonomik iliÅŸkiler Ã§eÅŸitlendirildi. TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrika ile ticaret hacmi 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye, bu dÃ¶nemde 45 Afrika Ã¼lkesi ile ticari ve ekonomik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma sayÄ±sÄ±nÄ± da 6'dan 26â€™ya Ã§Ä±kardÄ±.
Afrika'daki TÃ¼rk doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlarÄ± 2003â€™te 100 milyon dolar iken, 2017'de 6,5 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±.
TÃ¼rk giriÅŸimciler kÄ±ta genelinde 78 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸladÄ±, TÃ¼rk mÃ¼teahhitlik ÅŸirketlerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projelerin hacmi 55 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±.
KÄ±tada bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik sayÄ±sÄ±, Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2003'te 12 iken, 2017'de 41'e yÃ¼kseldi.
TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸ trafiÄŸi, kÄ±tanÄ±n 33 Ã¼lkesinde 52 noktaya ulaÅŸtÄ±.
Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ile siyasi iliÅŸkiler Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, son 10 yÄ±lda BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ± olarak 28 Afrika Ã¼lkesine 30'dan fazla ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi.
DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) 42 Afrika Ã¼lkesiyle iÅŸ konseyleri kurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n son 2 yÄ±lda 15 Ã¼lkeye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretlere iÅŸ heyetleriyle katÄ±lan DEÄ°K, Afrika Ã¼lkeleriyle ikili iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸladÄ±.
TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ±, Eximbankâ€™Ä±n Afrikaâ€™ya yÃ¶nelik kredilerinin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rk bankalarÄ±nÄ±n projelerin yoÄŸun olduÄŸu Ã¼lkelerde ÅŸube aÃ§masÄ±nÄ±n iÅŸ verimliliÄŸini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguluyor. TÃ¼rk giriÅŸimcilerin kÄ±tada Ã¼stlendikleri projelerin uzun vadede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven iliÅŸkisinin tesisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine iÅŸaret ediliyor.
TÃ¼rkiye, Afrika kÄ±tasÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkilerini bir Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karacak adÄ±mlar atmaya devam edecek. Bu kapsamda gelecek yÄ±l TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.
TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lacak zirveye, devlet baÅŸkanlarÄ± ve cumhurbaÅŸkanlarÄ± dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±m olmasÄ± ve toplantÄ±nÄ±n, kÄ±tanÄ±n ekonomik potansiyelinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na katkÄ± yapmasÄ± bekleniyor.
AÄŸrÄ± ve Van'da dÃ¼zenlenen operasyonda, eski HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Ä°lhan, eski AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Keklik ve eski HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski BaÅŸbakan Erbakan'Ä±n mahkeme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±
5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesinde, "NÃ¼kleer Denetim Personeli EÄŸitimi" bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce hastanede ziyaret ettiÄŸi eski Bosna Hersek CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kendisine "Bosna'mÄ± koru, Bosna'ma sahip Ã§Ä±k. Buralar hep Evlad-Ä± Fatihanâ€™dÄ±r, o size emanettir" ÅŸeklinde vasiyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "Kanal Ä°stanbul" projesinin "Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi" baÅŸvuru dosyasÄ± uygun bulundu
TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± politikasÄ±nda 15 yÄ±l geride kalÄ±rken, TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrika ile ticaret hacmi 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ã§oban kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek sivillerin arasÄ±nda gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan iki terÃ¶rist tutuklandÄ±
PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in iadesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡ekya iÃ§in imtihan gÃ¼nÃ¼dÃ¼r" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin bÃ¼tÃ¼n kurum ve kurallarÄ±yla inÅŸasÄ± iÃ§in cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. VarsÄ±n baÅŸkalarÄ± ihanet ittifakÄ±yla avunsun." dedi.
TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin "Sanayi Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Girdi Endeksleri"ni aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi istihdam endeksi geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 0,8 arttÄ±. Sanayi istihdam endeksi, geÃ§en yÄ±l 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 yÃ¼kseldi.
Edirne ve Trakya'da devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, "(Salih MÃ¼slim'in iadesiyle ilgili takas iddialarÄ±) Ã‡ekya'dan takas talebi sÃ¶z konusu deÄŸildir. Ã–yle bir mÃ¼racaat, Ã¶yle bir konu gÃ¼ndemde deÄŸil" dedi
BatÄ± Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.