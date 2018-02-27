12:58, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± meyvelerini veriyor | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±Â kapsamÄ±nda kÄ±ta Ã¼lkeleriyle ticaret hacmi son 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara yÃ¼kseldi.

TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± politikasÄ±nda 15 yÄ±l geride bÄ±rakÄ±lÄ±rken, kÄ±ta Ã¼lkeleriyle ekonomik iÅŸ birliÄŸi arttÄ±, siyasi iliÅŸkiler Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n tecrÃ¼besi, bÃ¶lgeye aktarÄ±larak kÄ±ta Ã¼lkelerin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlandÄ±, "kazan-kazan" yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ekonomik iliÅŸkiler Ã§eÅŸitlendirildi. TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrika ile ticaret hacmi 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye, bu dÃ¶nemde 45 Afrika Ã¼lkesi ile ticari ve ekonomik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma sayÄ±sÄ±nÄ± da 6'dan 26â€™ya Ã§Ä±kardÄ±.

Afrika'daki TÃ¼rk doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlarÄ± 2003â€™te 100 milyon dolar iken, 2017'de 6,5 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±.

TÃ¼rk giriÅŸimciler kÄ±ta genelinde 78 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸladÄ±, TÃ¼rk mÃ¼teahhitlik ÅŸirketlerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projelerin hacmi 55 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±.

KÄ±tada bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik sayÄ±sÄ±, Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2003'te 12 iken, 2017'de 41'e yÃ¼kseldi.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸ trafiÄŸi, kÄ±tanÄ±n 33 Ã¼lkesinde 52 noktaya ulaÅŸtÄ±.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'IN AFRÄ°KA MESAÄ°SÄ°

Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ile siyasi iliÅŸkiler Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, son 10 yÄ±lda BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ± olarak 28 Afrika Ã¼lkesine 30'dan fazla ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) 42 Afrika Ã¼lkesiyle iÅŸ konseyleri kurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n son 2 yÄ±lda 15 Ã¼lkeye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretlere iÅŸ heyetleriyle katÄ±lan DEÄ°K, Afrika Ã¼lkeleriyle ikili iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸladÄ±.

TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ±, Eximbankâ€™Ä±n Afrikaâ€™ya yÃ¶nelik kredilerinin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rk bankalarÄ±nÄ±n projelerin yoÄŸun olduÄŸu Ã¼lkelerde ÅŸube aÃ§masÄ±nÄ±n iÅŸ verimliliÄŸini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguluyor. TÃ¼rk giriÅŸimcilerin kÄ±tada Ã¼stlendikleri projelerin uzun vadede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven iliÅŸkisinin tesisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine iÅŸaret ediliyor.

TÃœRKÄ°YE-AFRÄ°KA ORTAKLIK ZÄ°RVESÄ° YAPILACAK

TÃ¼rkiye, Afrika kÄ±tasÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkilerini bir Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karacak adÄ±mlar atmaya devam edecek. Bu kapsamda gelecek yÄ±l TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.

TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lacak zirveye, devlet baÅŸkanlarÄ± ve cumhurbaÅŸkanlarÄ± dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±m olmasÄ± ve toplantÄ±nÄ±n, kÄ±tanÄ±n ekonomik potansiyelinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na katkÄ± yapmasÄ± bekleniyor.