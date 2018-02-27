Kanal Ä°stanbul iÃ§in Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan "Kanal Ä°stanbul" projesinin Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi (Ã‡ED) baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ±n uygun bulunarak Ã‡ED sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi, Ä°zin ve Denetim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kanal Ä°stanbul iÃ§in Ã‡ED sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± web sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nlanan ilanla duyurdu.
Ä°landa ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar ArnavutkÃ¶y, BaÅŸakÅŸehir mevkisinde UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan Kanal Ä°stanbul (Yat limanlarÄ±, konteyner limanlarÄ± ve lojistik merkezlerini iÃ§eren kÄ±yÄ± yapÄ±larÄ±, denizden alan kazanÄ±mÄ±, dip taramasÄ±, beton santralleri dahil) projesi ile ilgili olarak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za sunulan Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ±, Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi YÃ¶netmeliÄŸi'nin 8. maddesi doÄŸrultusunda incelenmiÅŸ ve uygun bulunmuÅŸ olup projeye iliÅŸkin Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r."
AyrÄ±ca ilanda, Ã‡ED sÃ¼reci tamamlanana kadar, buna yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ bilgi ve projeye iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ, soru ve Ã¶nerilerin Ä°stanbul ValiliÄŸine baÄŸlÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilebileceÄŸi kaydedildi.
AÄŸrÄ± ve Van'da dÃ¼zenlenen operasyonda, eski HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Ä°lhan, eski AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Keklik ve eski HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski BaÅŸbakan Erbakan'Ä±n mahkeme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±
5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesinde, "NÃ¼kleer Denetim Personeli EÄŸitimi" bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce hastanede ziyaret ettiÄŸi eski Bosna Hersek CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kendisine "Bosna'mÄ± koru, Bosna'ma sahip Ã§Ä±k. Buralar hep Evlad-Ä± Fatihanâ€™dÄ±r, o size emanettir" ÅŸeklinde vasiyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "Kanal Ä°stanbul" projesinin "Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi" baÅŸvuru dosyasÄ± uygun bulundu
TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± politikasÄ±nda 15 yÄ±l geride kalÄ±rken, TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrika ile ticaret hacmi 15 yÄ±lda 6 kat artÄ±ÅŸla 17,5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ã§oban kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek sivillerin arasÄ±nda gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan iki terÃ¶rist tutuklandÄ±
PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in iadesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡ekya iÃ§in imtihan gÃ¼nÃ¼dÃ¼r" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin bÃ¼tÃ¼n kurum ve kurallarÄ±yla inÅŸasÄ± iÃ§in cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. VarsÄ±n baÅŸkalarÄ± ihanet ittifakÄ±yla avunsun." dedi.
TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin "Sanayi Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Girdi Endeksleri"ni aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi istihdam endeksi geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 0,8 arttÄ±. Sanayi istihdam endeksi, geÃ§en yÄ±l 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 yÃ¼kseldi.
Edirne ve Trakya'da devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, "(Salih MÃ¼slim'in iadesiyle ilgili takas iddialarÄ±) Ã‡ekya'dan takas talebi sÃ¶z konusu deÄŸildir. Ã–yle bir mÃ¼racaat, Ã¶yle bir konu gÃ¼ndemde deÄŸil" dedi
BatÄ± Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.