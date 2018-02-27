13:01, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Kanal Ä°stanbul iÃ§in Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan "Kanal Ä°stanbul" projesinin Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi (Ã‡ED) baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ±n uygun bulunarak Ã‡ED sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi, Ä°zin ve Denetim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kanal Ä°stanbul iÃ§in Ã‡ED sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± web sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nlanan ilanla duyurdu.

Ä°landa ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar ArnavutkÃ¶y, BaÅŸakÅŸehir mevkisinde UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan Kanal Ä°stanbul (Yat limanlarÄ±, konteyner limanlarÄ± ve lojistik merkezlerini iÃ§eren kÄ±yÄ± yapÄ±larÄ±, denizden alan kazanÄ±mÄ±, dip taramasÄ±, beton santralleri dahil) projesi ile ilgili olarak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za sunulan Ã‡ED baÅŸvuru dosyasÄ±, Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi YÃ¶netmeliÄŸi'nin 8. maddesi doÄŸrultusunda incelenmiÅŸ ve uygun bulunmuÅŸ olup projeye iliÅŸkin Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r."

AyrÄ±ca ilanda, Ã‡ED sÃ¼reci tamamlanana kadar, buna yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ bilgi ve projeye iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ, soru ve Ã¶nerilerin Ä°stanbul ValiliÄŸine baÄŸlÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilebileceÄŸi kaydedildi.