14:14, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Salih MÃ¼slim serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±





Ã‡ek mahkemesi Salih MÃ¼slim'i serbest bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da hafta sonu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n eski eÅŸ bakanÄ± Salih MÃ¼slim Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DuruÅŸmasÄ± TSÄ° 13:00'da baÅŸlayan MÃ¼slim, mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Polis, mahkeme Ã¶nÃ¼nde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, az sayÄ±da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Medya mensuplarÄ±, mahkeme salonuna alÄ±nmadÄ±. TÃ¼rkiye, MÃ¼slimâ€™in geÃ§ici olarak tutuklanmasÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'ye iade edilmesini istiyordu. PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in ismi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "TerÃ¶rden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralÄ±k Ã¶dÃ¼lle kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alÄ±yor.

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