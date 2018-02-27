14:19, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Sri Lanka'da Budist Ã§eteler mescide saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi





Sri Lanka'da Budist Ã§eteler MÃ¼slÃ¼manlara ait Jummah Mescidine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Asya Ã¼lkesi Sri Lanka'da Budist Ã§eteler MÃ¼slÃ¼manlara ait Jummah mescidi'ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve civardaki iÅŸyerlerinin de hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. usnews'de yer alan habere gÃ¶re bugÃ¼n emniyet yetkililerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re saldÄ±rÄ±da bir cami dÃ¶rt iÅŸyeri ve bazÄ± araÃ§lar hasar gÃ¶rdÃ¼. Olaylar sonrasÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusundaki Ampara kasabasÄ±nda konuÅŸlanarak olaylarÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±. GeÃ§en yÄ±l camilere ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 20 saldÄ±rÄ± sonrasÄ± birÃ§ok Ã¼lke saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namÄ±ÅŸ Ã¼lke yÃ¶netimini azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ± ve dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri korumaya davet etmiÅŸti. BaÅŸkan Maithripala Sirisena ve BaÅŸbakan Ranil Wickremasinghe azÄ±nlÄ±klarÄ± korumak iÃ§in sÃ¶z verdi ancak MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar devam etti. MÃ¼slÃ¼manlar, Sri Lanka'nÄ±n 21 milyon nÃ¼fusunun yÃ¼zde 9'unu oluÅŸturuyor. Budistler yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70, Hindular ise yÃ¼zde 13 civarÄ±nda.

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