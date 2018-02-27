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18:42, 27 Åžubat 2018 SalÄ±
Avrupa
14:35, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

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Hollanda'daki TÃ¼rk Partisinden tehditlere karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama
Hollanda'daki TÃ¼rk Partisinden tehditlere karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

Hollanda'da TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§men Ã§oÄŸunluÄŸun iÃ§inde bulunduÄŸu Denk Parti Genel BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk, Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± iddialarÄ±na ret oyu vermesi sonrasÄ± "Yalan haberlerden dolayÄ± tehditlere maruz kalÄ±yoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da Denk Parti Genel BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, "Ãœlkede bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± ve yorumcularÄ±n yazdÄ±klarÄ± yalan haberlerden dolayÄ± tehditlere maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Denk Partisi milletvekillerinin yÄ±llardÄ±r vatan haini olarak gÃ¶sterildiÄŸini, gazetelerin doÄŸru olmayan haberleri nedeniyle iÃ§in parti liderlerinden Tunahan Kuzu'nun birÃ§ok kez tehdit aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venlik olmadan yerel seÃ§im kampanyalarÄ±na katÄ±lamayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

DiÄŸer milletvekillerinin de tehditlere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã–ztÃ¼rk, hiÃ§bir milletvekilinin vatan haini olarak gÃ¶sterilmemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ã–ztÃ¼rk, "Son yÄ±llarda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceye sahip olmak tehditlere maruz kalmaya sebep oluyor. Parti olarak bÃ¼tÃ¼n milletvekillerinin Ã¶zgÃ¼rce ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini belirtebilmesi gerektiÄŸini savunuyoruz. Milletvekillerine yapÄ±lan tehditlerin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Denk Partisinin daha Ã¶nce tehditlere maruz kalan rakip partilerden milletvekillerini savunduÄŸunu kaydeden Ã–ztÃ¼rk, "DiÄŸer partiler, Denk Partisi milletvekillerine yapÄ±lan tehditleri kÄ±namakta geri kalÄ±yorlar." eleÅŸtirisinde bulundu.

Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi (VVD), Sosyalist Parti (SP) ve YeÅŸil Sol Partisinin (GL) ortak aÃ§Ä±klama yaparak kendilerine mensup TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekillerinin arkasÄ±nda durduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã–ztÃ¼rk, Denk Partisi milletvekillerinin de aÃ§Ä±klamaya eklenmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarÄ± ile ilgili Ermeni iddialarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Parlamento'da 3'e karÅŸÄ± 142 oyla kabul edilen Ã¶nergeye sadece Denk Partisi karÅŸÄ± oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular Hollanda Denk Partisi Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± iddialarÄ±
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