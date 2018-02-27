Kenya'da kolera salgÄ±nÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Kenya'nÄ±n Muranga eyaletindeki bir kÃ¶yde ortaya Ã§Ä±kan kolera salgÄ±nÄ±nda iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 50'ye yakÄ±n kiÅŸinin ise kolera ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Muranga Eyaleti SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Joseph Mbai, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Nyaga kÃ¶yÃ¼nde gÃ¶rÃ¼len kolera salgÄ±nÄ±nda iki kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Mbai, aynÄ± kÃ¶yde yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin kolera ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye gittiÄŸini ve virÃ¼s tespit edilen 11 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
KÃ¶y sakinlerine saÄŸlÄ±k taramasÄ± yaptÄ±rmalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Mbai, hasta ve yaÅŸlÄ±larÄ±n ambulanslarla virÃ¼s taramasÄ± yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yde virÃ¼sten etkilenen kiÅŸilerin bir Ã§oÄŸunda kusma, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, bulantÄ± ve halsizlik gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor.
SalgÄ±nÄ±n neden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin bÃ¶lgedeki su kuyularÄ± ile kÃ¶yÃ¼n yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en bir nehirde incelemelerde bulunarak, su Ã¶rnekleri aldÄ±klarÄ± kaydedildi.
Kenya'nÄ±n Garissa ve Tana River eyaletlerinde 18 Åžubat'da gÃ¶rÃ¼len kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 290'dan fazla kiÅŸi de hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WHO) verilerine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana kolera vakalarÄ±na rastlanan Kenya'da geÃ§en yÄ±l Nairobi ve Garissa eyaletlerinde toplam 1216 kolera vakasÄ± rapor edilirken, salgÄ±na yakalanan 14 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
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