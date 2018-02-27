14:41, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Hristiyan hacÄ±lar Ä°srail'e kÄ±zgÄ±n





Hac iÃ§in KudÃ¼s'e gelen Hristiyanlar, kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi Ã¶nÃ¼nde bekledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye baÄŸlama planÄ±na tepki amacÄ±yla kapatÄ±ldÄ±. Hac iÃ§in kutsal ÅŸehre gelen Hristiyanlar, kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi Ã¶nÃ¼nde bekledi.

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