15:40, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Tayland'da genel seÃ§imler 2019'a ertelendi





Tayland'da cunta lideri BaÅŸbakan Prayuth Chan-ocha, genel seÃ§imlerin Åžubat 2019'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayland'da askeri cunta yÃ¶netimi bu yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlerin Åžubat 2019'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Cunta lideri BaÅŸbakan Prayuth Chan-ocha yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2014 yÄ±lÄ±ndaki askeri darbenin ardÄ±ndan yapÄ±lamayan seÃ§imlerin gelecek yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Chan-ocha, Ã¼lkedeki siyasi koÅŸullara gÃ¶re seÃ§im tarihinde bir kez daha deÄŸiÅŸiklik yapÄ±labileceÄŸini belirtti. Cunta yÃ¶netimi, darbeden beri sivil yÃ¶netime dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak genel seÃ§imler iÃ§in birÃ§ok kez tarih vermesine raÄŸmen, her seferinde Ã§eÅŸitli bahanelerle seÃ§imleri erteledi. SeÃ§imler iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len en son tarih bu yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±ydÄ±. Siyasi gÃ¶zlemciler ordunun, desteklediÄŸi siyasi partilerin seÃ§imleri kazanacaÄŸÄ±na emin olana kadar idareyi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.