15:48, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD'de Ã¶ÄŸretmenlerin grevi devam ediyor





PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan grev nedeniyle West Virginia'daki tÃ¼m devlet okullarda eÄŸitime ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin West Virginia eyaletindeki Ã¶ÄŸretmenlerin, maaÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlattÄ±klarÄ± grev sÃ¼rÃ¼yor. West Virginia eyaletindeki 20 bin Ã¶ÄŸretmen ve 13 bin okul Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n maaÅŸlarÄ±nda iyileÅŸtirme yapÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev nedeniyle geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana eyalet genelindeki 680 devlet okulunda eÄŸitim verilemiyor. Eyalet Meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde protesto gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸretmenler, isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda greve devam edeceklerini duyurdu. West Virginia Valisi Jim Justice, dÃ¼n Ã¶ÄŸretmenlerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, eÄŸitim alanÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in 10 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸma grubu kurulacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vererek, Ã¶ÄŸretmenlerden gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶nmesini istedi. Vali Justice, Ã¶ÄŸretmenlerin maaÅŸlarÄ±na bu yÄ±l yÃ¼zde 2, gelecek iki yÄ±l da yÃ¼zde 1 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasayÄ± geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã¶ÄŸretmenler, yapÄ±lan zammÄ±n yetersiz olduÄŸu gerekÃ§esiyle geÃ§en perÅŸembe grev baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.