GÃ¼ncelleme: 15:56, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi





5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesinde, "NÃ¼kleer Denetim Personeli EÄŸitimi" bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi kapsamÄ±nda, "NÃ¼kleer Denetim Personeli EÄŸitimi" konusunda bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸtayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi. Zirve dÃ¼zenleme komitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 6-7 Mart'ta Ä°stanbul'da yapÄ±lacak 5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi ve FuarÄ± Ã§erÃ§evesindeki Ã§alÄ±ÅŸtay, TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼kleer santrallerde Ã§alÄ±ÅŸacak denetim personelinin sistemi tanÄ±masÄ± ve deneyim kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor. AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen, 5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi ve NÃ¼kleer MÃ¼hendisler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Erol Ã‡ubukÃ§u, ABD ve Kanadaâ€™da bu eÄŸitimleri almayan personelin nÃ¼kleer projelerde denetim alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bir nÃ¼kleer santralin inÅŸasÄ± sÃ¼resince yaklaÅŸÄ±k bin denetim personelinin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡ubukÃ§u, TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼kleer santrallerde bu alanda Ã§alÄ±ÅŸacak personelin de eÄŸitimden geÃ§mesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. NÃ¼kleer enerji alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±n bir araya geleceÄŸi 5. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi'ne, Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶r temsilcisi ve uzmanÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± bekleniyor.

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