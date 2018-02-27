GÃ¼ncelleme: 16:46, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Erbakan'Ä±n gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ mahkeme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ± | VÄ°DEO





Merhum eski BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n az bilinen 12 EylÃ¼l dÃ¶nemindeki mahkeme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Siyasetinin unutulmayan isimleri arasÄ±nda yer alan Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ±n Ã¼zerinden tam 7 yÄ±l geÃ§ti.Â Ã‡eÅŸitli etkinliklerle anÄ±lan merhumÂ Erbakan'Ä±n az bilinen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini sizler iÃ§in yayÄ±nlÄ±yoruz. Ä°ÅŸte o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler...





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