GÃ¼ncelleme: 16:16, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Purim BayramÄ± iÃ§in Gazze'ye giriÅŸler kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in, Yahudilerin "Purim BayramÄ±" nedeniyle bu geceden itibaren BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nden giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± kapatacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren Gazze'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ile BatÄ± Åžeria'dan Ä°srail'e geÃ§iÅŸlerin tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±, uygulamanÄ±n cumartesi gecesine kadar devam edeceÄŸi belirtildi.

PURÄ°M BAYRAMI

Ä°branicede "zar ve kura Ã§ekmek" anlamÄ±na gelen, Tevratâ€™ta da geÃ§tiÄŸine inanÄ±lan "Purim", antik Pers Ä°mparatorluÄŸunda yaÅŸayan Yahudilerin, dÃ¶nemin veziri Haman'Ä±n Ã¶ldÃ¼rme planÄ±ndan kurtuluÅŸunun anÄ±sÄ±na kutlanÄ±lan bir bayram.

Konuyla ilgili anlatÄ±lan hikÃ¢yelere gÃ¶re, Yahudilerin derin inanÃ§larÄ± ve halklarÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeleri sonucu vezir Haman baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrar ve Yahudi milleti kurtulur. Purim BayramÄ± gÃ¼nlerinde, "hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde doÄŸal gÃ¶rÃ¼nen olaylarÄ±n hepsinin aslÄ±nda, TanrÄ±'nÄ±n Yahudilere gÃ¶sterdiÄŸi mucizeler olduÄŸunun bilinci ve Yahudilerin Tevratâ€™a sahip Ã§Ä±kmalarÄ±" yaÅŸatÄ±lÄ±r.

Purim, Ã§oÄŸu zaman mart ayÄ±na denk gelen Yahudi takvimindeki adar ayÄ±nÄ±n 14'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Pesah BayramÄ±'ndan bir ay Ã¶nce kutlanÄ±r. Dindar Yahudiler, Purim'den Ã¶nceki gÃ¼nÃ¼ oruÃ§lu geÃ§irir. Karnaval havasÄ±nda geÃ§en, temsil ve parodilerin sergilendiÄŸi kutlamalarda, diÄŸer Ä°brani bayramlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len kÄ±sÄ±tlamalara rastlanmazken, bazÄ± Yahudi kaynaklarÄ± bayram sÃ¼resince iÅŸ yapmamayÄ± Ã¶nerir.

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