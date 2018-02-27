GÃ¼ncelleme: 17:09, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

MÄ±sÄ±r sokaÄŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e kelimeler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkler ile MÄ±sÄ±rlÄ±lar arasÄ±nda Hicri 3'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±ldan itibaren baÅŸlayan yakÄ±n iliÅŸkinin kÃ¶klÃ¼ etkileri, MÄ±sÄ±r lehÃ§esinde hala sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±daki TÃ¼rkÃ§e kelimelerle yakÄ±ndan hissediliyor. MÄ±sÄ±r'da telefonla aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸi ya da yol sorduÄŸunuz birinden "efendim" ÅŸeklinde bir karÅŸÄ±lÄ±k almanÄ±z iÅŸten bile deÄŸil.

Orta Asya'dan gelen TÃ¼rkler tarafÄ±ndan 868 yÄ±lÄ±nda MÄ±sÄ±r'da kurulan TolonoÄŸullarÄ± Devleti'nden bu yana iki halk arasÄ±nda devam eden yakÄ±n temas, "Ammiyye el-Masriyye" olarak bilinen fasih ArapÃ§adan tÃ¼remiÅŸ pratik konuÅŸma diline (ammice) yÃ¼zlerce TÃ¼rkÃ§e kelimenin girmesine neden oldu.

MÄ±sÄ±r lehÃ§esinde erkek ve kadÄ±n isimleri, lakaplar, yer adlarÄ±, sÄ±fatlar ve askeri rÃ¼tbeler gibi Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rkÃ§e kelime bulunuyor.

GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurduÄŸumuz Ayn eÅŸ-Åžems Ãœniversitesi TÃ¼rk Dili BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi DoÃ§. Dr. Ahmed en-Necm, "TÃ¼rkÃ§e kelimelerin MÄ±sÄ±r ammicesine geÃ§mesinde, TÃ¼rkler ve MÄ±sÄ±rlÄ±lar arasÄ±nda Hicri 3'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±ldan itibaren baÅŸlayan yakÄ±n iliÅŸki ve TÃ¼rklerin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan MÄ±sÄ±rlÄ±larÄ±n Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

Suhac Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi OsmanlÄ± Medeniyeti Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Dr. Muhammed Abdulati ise "TÃ¼rkÃ§e'nin MÄ±sÄ±r'da Fasih ArapÃ§ayÄ± da etkilemediÄŸini" sÃ¶yledi.

Ancak Abdulati, MÄ±sÄ±r sokaÄŸÄ±ndaki konuÅŸma dili olan ammicenin TÃ¼rkÃ§e'den Ã§ok sayÄ±da kelime aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kelimelerin Ã¼lkede hala oldukÃ§a yaygÄ±n bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

MÄ±sÄ±r ammicesindeki TÃ¼rkÃ§e kelimeler

"Ä°nci", "NazlÄ±", "MÃ¼rÃ¼vet", "GÃ¼lbahar", "Ayten" ve "Åžirin" gibi bayan isimlerinin yanÄ± sÄ±ra "YÄ±lmaz", "NeÅŸet" ve "Åževki" gibi erkek isimleri de MÄ±sÄ±rlÄ±lar arasÄ±nda hala kullanÄ±lÄ±yor.

"Antepli", "arabacÄ±", "postacÄ±", "sofracÄ±", "temelli", "tembel" ve "nÃ¶betÃ§i" kelimelerini de MÄ±sÄ±r'Ä±n hemen tÃ¼m ÅŸehirlerinde duymak mÃ¼mkÃ¼n.

MÄ±sÄ±rlÄ±larÄ±n "baÅŸa" olarak telaffuz ettikleri "paÅŸa" lakabÄ± da Ã¼lkede en yaygÄ±n ÅŸekilde kullanÄ±lan TÃ¼rkÃ§e kelimelerin baÅŸÄ±nda yer alÄ±yor. "PaÅŸa"nÄ±n Ã§oÄŸulu olarak ise "paÅŸalar" anlamÄ±nda "baÅŸavat" kelimesi kullanÄ±lÄ±yor.

AyrÄ±ca "abi", "abla" ve "teyze" gibi akrabalarla ilgili terimlerin yanÄ± sÄ±ra "hanÄ±m" sÄ±fatÄ± da en fazla duyulan kelimelerden bazÄ±sÄ±. "HanÄ±m" kelimesine bir de Ã§oÄŸul Ã¼reten MÄ±sÄ±rlÄ±lar, "hanÄ±mlar" anlamÄ±nda "havanÄ±m" diyor.

Mesleki alanda da "baÅŸmÃ¼hendis" ve "hekimbaÅŸÄ±" gibi iÃ§inde "baÅŸ" ekinin bulunduÄŸu kelimeler dikkati Ã§ekiyor. "OnbaÅŸÄ±", "yÃ¼zbaÅŸÄ±" ve "binbaÅŸÄ±" gibi rÃ¼tbeler de MÄ±sÄ±r ordusunda hala kullanÄ±lmaya devam ediyor.

MÄ±sÄ±r ordusunda ayrÄ±ca selam durma komutu aynen "Selam dur!" ÅŸeklinde kullanÄ±lÄ±yor. AtÄ±n dizginlerinin Ã§ekilmesine "ÅŸekme", tÃ¼feÄŸin dipÃ§iÄŸine "dibÅŸik" deniliyor.

En yaygÄ±n rÃ¼tbelerden birisi "Ã§avuÅŸ". Ancak ArapÃ§ada "Ã§" harfi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu kelime MÄ±sÄ±r ammicesine "ÅŸaviÅŸ" ÅŸeklinde geÃ§miÅŸ. MÄ±sÄ±r'Ä±n 1950'li yÄ±llarda Ã§ekilen siyah-beyaz filmlerinde, Ã¼nlÃ¼ komedyen Ä°smail Yasin'in filmlerinden birinde "Ã§aviÅŸ" ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± komik olaylarÄ± Ã¼lkede herkes bilir.

MutfaÄŸa giren TÃ¼rkÃ§e kelimeler

Yiyeceklerle ilgili olarak ise "ÅŸiÅŸtavuk", tÃ¼rlÃ¼ yerine "tÃ¼rli", pastÄ±rma yerine "bastÄ±rma" ve poÄŸaÃ§a yerine kullanÄ±lan "boÄŸaca" kelimeleri dikkati Ã§ekiyor.

DÃ¶ner anlamÄ±nda kullanÄ±lan "Ã§evirmek" fiilinden tÃ¼retilen "Åžavirme"yi MÄ±sÄ±r'Ä±n her yerinde yiyebilirsiniz.

"Tencere", "eczane", "terzi", "Ã§izme", "orman", "bulak", "sokak", "oda" ve "bodrum" gibi TÃ¼rkÃ§e kelimeler de halk arasÄ±nda oldukÃ§a yaygÄ±n ÅŸekilde kullanÄ±lÄ±yor.

Devrimin iki karÅŸÄ±t kelimesi TÃ¼rkÃ§e

MÄ±sÄ±r'da HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶nemini sona erdiren 25 Ocak Devrimi'nde sÄ±kÃ§a dillendirilen ve en fazla Ã¶ne Ã§Ä±kan iki kelime "Tahrir MeydanÄ±" ve "BaltacÄ±lar" TÃ¼rkÃ§e kÃ¶kenli.

Devrimin sembolÃ¼ olan "Meydan et-Tahrir"deki "meydan" kelimesi TÃ¼rkÃ§e. Ne tesadÃ¼ftÃ¼r ki devrimci genÃ§lere saldÄ±ran karÅŸÄ±t gruplara verilen "haydut ve eÅŸkÄ±ya" anlamÄ±ndaki "baltacÄ±" kelimesi de TÃ¼rkÃ§e.

"Balta", "Ã§ekiÃ§", "maÅŸa", "burgu", "dondurma", "kara", "karakol", "kÃ¶prÃ¼" ve "doÄŸru" da MÄ±sÄ±r ammicesinde kullanÄ±lan diÄŸer TÃ¼rkÃ§e kelimeler arasÄ±nda ilk akla gelenler arasÄ±nda sÄ±ralanabilir.

"LazoÄŸli Caddesi" ve olumsuz algÄ±sÄ±

MÄ±sÄ±rlÄ±larÄ±n "LazoÄŸli" dediÄŸi, Kahire'deki LazoÄŸlui caddesi ve meydanÄ±nÄ± Ã¼lkede bilmeyen yok. "LazoÄŸli" deyince insanlarda negatif bir duygu oluÅŸuyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ "LazoÄŸli" caddesinin bulunduÄŸu bÃ¶lgede Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± vardÄ±.

Kahire'de LazoÄŸli'ne gitmek hiÃ§ de istenmeyen bir ÅŸeydir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼barek yÃ¶netiminin ilk yarÄ±sÄ±na kadar siyasi suÃ§lular buradaki zindanlarda tutuluyordu. LazoÄŸli denilince "gÃ¶zaltÄ±, tutuklama, hapis ve zindan" akla geliyor.

TÃ¼rk kahvesi yap "Osmanli" olsun!

MÄ±sÄ±r'da "Kahve TÃ¼rki" yani TÃ¼rk kahvesi oldukÃ§a yaygÄ±n ve Ã§ok da sevilerek iÃ§iliyor. Ancak kahveyi isterken "Osmanli" demeniz Ã¶nemli.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ "Osmanli" demezseniz kahveyi cam bardakta iÃ§mek zorunda kalabiliyorsunuz. Kahveyi fincanda iÃ§mek istediÄŸinizi belirtmek iÃ§in "Osmanli" demeniz gerekiyor.