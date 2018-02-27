Avrupa Adalet DivanÄ±'ndan Fas iÃ§in

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa Adalet DivanÄ±, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Fas ile yaptÄ±ÄŸÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n BatÄ± Sahra'yÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.
AB'nin en Ã¼st dÃ¼zey mahkemesi Avrupa Adalet DivanÄ±, AB ve Fas arasÄ±nda yapÄ±lan balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Adalet DivanÄ± kararÄ±nda, taraflar arasÄ±nda yapÄ±lan balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n geÃ§erli olduÄŸu ancak anlaÅŸmalarda Ã¶zellikle belirtilmediÄŸi gerekÃ§esiyle BatÄ± Sahra'nÄ±n Ã§evresindeki denizleri kapsamadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmedildi.
BatÄ± Sahra'nÄ±n sÃ¶z konusu anlaÅŸma kapsamÄ±nda yer almasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukukun bazÄ± kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± belirtilen kararda, "AB ile Fas arasÄ±ndaki balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±, BatÄ± Sahra'ya ve Ã§evresindeki denizlere uygulanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece geÃ§erli durumdadÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AB ve Fas 1996 ve 2012'de yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri, iÅŸlenmiÅŸ gÄ±da, balÄ±k ve balÄ±k Ã¼rÃ¼nleri ticaretinde gÃ¼mrÃ¼k vergisini kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Fas, Ã§eÅŸitli mali desteklemeler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda AB Ã¼lkelerinin balÄ±kÃ§Ä± gemilerinin kara sularÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na izin vermiÅŸti.
BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±sÄ± bir dernek balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± Avrupa Adalet DivanÄ±'na taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±
BATI SAHRA SORUNUÂ
Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ve Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
Almanya'nÄ±n Leipzig kentindeki Federal Ä°dare Mahkemesi, hava kirliliÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde dizel araÃ§lar iÃ§in yasak getirilebileceÄŸine hÃ¼kmetti.
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Avrupa Adalet DivanÄ±, AB'nin Fas ile yaptÄ±ÄŸÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n BatÄ± Sahra'yÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti
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