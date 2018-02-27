17:41, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Ã‡ekya'ya nota verildi





TÃ¼rkiye Ã‡ekya'ya nota verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK/PYD eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da yakalandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± sonrasÄ± TÃ¼rkiye Ã‡ekya'ya nota verdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) BaÅŸka Ã¼lkeye giderse de peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Ortada mahkeme kararlarÄ± da var, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten de var."

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