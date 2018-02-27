17:47, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Macron, 23 Nisan'da ABD'ye gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, 23-25 Nisan tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Elysee SarayÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron'un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gideceÄŸi belirtildi.

Macron'un bu ziyaretinin, Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden bu yana ABD'ye yapÄ±lacak ilk devlet ziyareti olacaÄŸÄ± ifade edildi.

"Bu davet, dost ve mÃ¼ttefik olan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki derin tarihi baÄŸlarÄ± ve iki cumhurbaÅŸkanÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yansÄ±tÄ±yor." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, Macron'un Beyaz Saray'da Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve iki liderin ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecekleri bildirildi.

PROTOKOL ÅžARTLARINDA AÄžIRLAMA

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders da gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump'Ä±n Macron'u 24 Nisan'da Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sanders, "Bu ziyaret, Amerikan-FransÄ±z iÅŸ birliÄŸini ekonomik ve kÃ¼resel iliÅŸkiler anlamÄ±nda geliÅŸtirecek ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸu derinleÅŸtirecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sarah Sanders ayrÄ±ca, 20 Ocak 2017'de baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump'Ä±n gÃ¶reve geliÅŸinden sonraki ilk "resmi devlet ziyareti" protokolÃ¼nÃ¼n, Macron buluÅŸmasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¶reve geliÅŸinin ilk yÄ±lÄ±nda birÃ§ok liderle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, kendinden Ã¶nceki birÃ§ok Amerikan baÅŸkanÄ±nÄ±n aksine, gÃ¶revinin ilk yÄ±lÄ±nda "resmi devlet ziyareti" kapsamÄ±nda bir buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirmemiÅŸti.

GeÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Fransa'yÄ± ziyaret eden Trump, 14 Temmuz Ulusal GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde Champs-Elysees meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen askeri geÃ§it tÃ¶renini Macron ile birlikte izlemiÅŸti.