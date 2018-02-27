Rum yÃ¶netiminin tek taraflÄ± ilan ettiÄŸi MEB geÃ§ersiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminin Akdeniz'de tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetleri bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±na da tehdit oluÅŸturuyor. Uzmanlar, Rum tarafÄ±nÄ±n tek taraflÄ± ilan ettiÄŸi MÃ¼nhasÄ±r Ekonomik BÃ¶lge'nin (MEB) geÃ§ersiz olduÄŸunu belirtiyor.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ata Atun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin Akdeniz'deki MEB sahasÄ±nda KÄ±brÄ±s AdasÄ± etrafÄ±nda 6 ve 12 millik karasularÄ± olduÄŸunu belirterek Rum yÃ¶netiminin tek taraflÄ± ilan ettiÄŸi MEB'in geÃ§ersiz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Rum tarafÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile bu konuda anlaÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atun, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda kalan 3. parselin Rum tarafÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4. 5. ve 6. parsellerin TÃ¼rkiye'nin MEB'i ile Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Atun, Rum yÃ¶netiminin tek taraflÄ± ilan ettiÄŸi MEB ile TÃ¼rkiye'nin MEB haritasÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ederek Rum yÃ¶netiminin tek taraflÄ± ilan ettiÄŸi MEB sahasÄ±ndaki 4, 5 ve 6'da doÄŸalgaz arama faaliyetlerini tek taraflÄ± yapmak istediÄŸini bildirdi.
Ä°TALYAN ENI ÅžÄ°RKETÄ° SONDAJ GEMÄ°SÄ°NÄ° GERÄ° Ã‡EKTÄ°
Ä°talyan ENI ÅŸirketinin Saipem 12000 sondaj gemisini geri Ã§ekmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Atun, ÅŸirketlerin borsaya kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu, uluslararasÄ± firmalarÄ±n mÃ¼nazaalÄ± yerlere yatÄ±rÄ±m yapmak istemediÄŸini ifade etti.
Ata Atun, RumlarÄ±n Akdeniz'de Ã§Ä±kacak doÄŸalgazÄ±n KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±yla ortaklaÅŸa deÄŸerlendirileceÄŸi kararÄ± Ã§Ä±kana kadar bu muallak durumun devam edeceÄŸini belirterek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ada Ã¼zerinde 1960 AnayasasÄ±'na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ var. Bir de ittifak anlaÅŸmasÄ± var. TÃ¼rkiye'nin, garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ada'ya herhangi bir saldÄ±rÄ± olursa mÃ¼dahale etme hakkÄ± var. Askerin hala Ada'da bulunmasÄ±nÄ±n sebebi 1960 AnayasasÄ±'na hala daha dÃ¶nÃ¼lmediÄŸi iÃ§in. UluslararasÄ± anlaÅŸmalara tamamen uygun TÃ¼rkiye'nin Ada'daki varlÄ±ÄŸÄ±. Rumlar bu yÃ¼zden 'garantÃ¶rlÃ¼k kalksÄ±n, TÃ¼rkiye Ada'dan elini Ã§eksin' diyor."
MEB PARSELLERÄ° Ã‡AKIÅžIYOR
Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi, Kuzey KÄ±brÄ±s KampÃ¼sÃ¼ UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler UzmanÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Hayriye Kahveci, TÃ¼rkiye ile KKTC'nin, kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± ile 2011 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde MEB sahasÄ±nÄ± belirlediÄŸini sÃ¶yledi.
Belirlenen parsellerin tamamen Ã¶rtÃ¼ÅŸmese bile Ã§akÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kahveci, Ä°talyan ÅŸirketi ENI'nin TÃ¼rkiye ile Ã§akÄ±ÅŸan parseli tercih etmemesinin dikkat edilmesi gereken bir mesele olduÄŸunu bildirdi.
Kahveci, TÃ¼rkiye'nin, KKTC ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde ENÄ° ÅŸirketinin 3. parseldeki doÄŸalgaz arama faaliyetlerine mÃ¼dahale ettiÄŸini, sondaj gemisinin de bu sabah bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
RUMLAR KIBRIS SORUNUNU GERÄ°YOR
Rum tarafÄ±nÄ±n, Akdeniz'de tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerinde bulunmasÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s sorununu da geren bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§eken Kahveci, "Mesele, Ada etrafÄ±nda doÄŸal kaynaklar varsa bunlarÄ±n aranmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, piyasalara satÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§lerinde KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sÃ¶z sahibi olma meselesidir. Bu sÄ±rf KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkler iÃ§in ekonomik bir kaygÄ± deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.
Rum lideri Nikos Anastasiadis'in "KÄ±brÄ±s sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin hakkÄ± ortak bir fonda toplansÄ±n" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Kahveci, bunun "KÄ±brÄ±s sorunu devam ettiÄŸi sÃ¼rece KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin bu sÃ¼recin ilerletilmesinde sÃ¶z sahibi olamayacaÄŸÄ±" anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Almanya'nÄ±n Leipzig kentindeki Federal Ä°dare Mahkemesi, hava kirliliÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde dizel araÃ§lar iÃ§in yasak getirilebileceÄŸine hÃ¼kmetti.
Ada etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklarÄ±n aranmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, piyasalara satÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§lerinde KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sÃ¶z sahibi olmasÄ± konusunda ipler geriliyor
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