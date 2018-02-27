18:16, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Almanya'da dizel araÃ§lar yasaklÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya Federal Ä°dare Mahkemesi, hava kirliliÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde dizel araÃ§lar iÃ§in yasak getirilebileceÄŸine karar verdi.



Mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hÃ¼kÃ¼metinin DÃ¼sseldorf kenti ve Baden-WÃ¼rttemberg eyalet hÃ¼kÃ¼metinin de Stuttgart kenti iÃ§in dizel araÃ§lara yasak getirilmemesi, bunun yerine Ã¼lke Ã§apÄ±nda bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± isteÄŸiyle eyalet idare mahkemelerine yaptÄ±klarÄ± ÅŸikayetleri deÄŸerlendirdi.

Bu eyaletlerdeki idare mahkemelerinin, Ã§evrenin daha az kirletilmesi iÃ§in dizel araÃ§lara yasak getirilebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde daha Ã¶nce aldÄ±klarÄ± kararlarÄ± onaylayan Federal Ä°dare Mahkemesi, eyalet hÃ¼kÃ¼metlerinin temyiz baÅŸvurularÄ±nÄ± geri Ã§evirdi.

Dizel araÃ§lara yasaÄŸÄ±n kademeli olarak getirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret edilen mahkeme kararÄ±nda, Stuttgart kentinde 1 EylÃ¼l 2018'den Ã¶nce bir yasaÄŸÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ± ifade edildi.

Kararda, zanaatkÃ¢rlar gibi bazÄ± kesimler iÃ§in Ã¶zel dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, olasÄ± maddi kayÄ±plarÄ±n eyalet hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n ise zorunlu olamayacaÄŸÄ± kaydedildi.

Eyalet hÃ¼kÃ¼metleri, ÅŸehirlerde dizel araÃ§ yasaÄŸÄ± getirilmesinin hukuki aÃ§Ä±dan belirsizlikleri bulunduÄŸunu, bu nedenle Ã¼lke Ã§apÄ±nda gerekli yasal dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunurken DÃ¼sseldorf ve Stuttgart'taki idare mahkemeleri, Ã§evrenin daha temiz tutulabilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemin alÄ±nabileceÄŸine, buna dizel araÃ§ yasaÄŸÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸuna hÃ¼kmetmiÅŸti.

Almanya'da 2010 yÄ±lÄ±nda ÅŸehirlerdeki hava kirlilikleri iÃ§in belirli bir sÄ±nÄ±r getirilmesine raÄŸmen, birÃ§ok ÅŸehirde bu sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±lÄ±yor. Federal Ã‡evre Dairesi, ÅŸehirlerdeki hava kirliliÄŸinin sebebinin yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± dizel araÃ§lara baÄŸlÄ±yor.

GeÃ§en hafta sonunda, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, belirli karayollarÄ±nda dizel araÃ§lara yasak getirilebilmesi iÃ§in yeni bir dÃ¼zenleme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.