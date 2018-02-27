18:24, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Eski HDP milletvekili Mehmet Emin Ä°lhan'a terÃ¶r gÃ¶zaltÄ±sÄ±





AÄŸrÄ± ve Van'da dÃ¼zenlenen operasyonda, eski HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Ä°lhan, eski AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Keklik ve eski HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±Â veÂ Van'da dÃ¼zenlenenÂ operasyonda,Â eski HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Mehmet Emin Ä°lhan, eski AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Halef Keklik, eski HDP Ä°l BaÅŸkanÄ±Â Olcay Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, PKK/KCK'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°lhan, Keklik ve Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Bu karar Ã¼zerine AÄŸrÄ± ve Van'da sÃ¶z konusu illerin emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, Ä°lhan, Keklik, Ã–ztÃ¼rk ve diÄŸer 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Firari olan bir kiÅŸinin ise yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.