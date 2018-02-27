Ä°ranlÄ± Milletvekili SadÄ±ki'den DoÄŸu Guta saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama

Ä°ranÂ meclis Ã¼yesi ve Tahran MilletvekiliÂ Mahmud SadÄ±ki,Â SuriyeÂ rejimininÂ DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Meclis Ã¼yesi SadÄ±ki, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™deki sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±.
"Suriyeli pilotlar" tabirini kullanan SadÄ±ki, "Åžamâ€™Ä±n merkezinde terÃ¶rist gruplar tarafÄ±ndan sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± ve Åžamâ€™Ä±n doÄŸusunda Suriyeli pilotlar tarafÄ±ndan sivillere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yorum." dedi.
SadÄ±ki, Esedâ€™i destekleyen Ä°ranâ€™Ä±n Suriyeâ€™deki rolÃ¼yle ilgili konulara deÄŸinmedi.
Ä°ranlÄ± SÃ¼nni alim Mevlevi Abdulhamid de cuma hutbesinde "katliam" olarak nitelendirdiÄŸi DoÄŸu Gutaâ€™daki saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.
Abdulhamid, DoÄŸu Gutaâ€™da yaÅŸananlarÄ± sert bir ÅŸekilde eleÅŸtirmiÅŸ ve "tÃ¼m insanlardan mazlumlar iÃ§in dua etmesini" istemiÅŸti.
Ãœlkede dÄ±ÅŸ politikayÄ± lider Ali Hamaney'in tayin etmesi nedeniyle Ä°ranâ€™da Esed rejimini aÃ§Ä±ktan eleÅŸtirebilen siyasetÃ§i, aydÄ±n ve din adamlarÄ±nÄ±n fazla olmamasÄ± kamuoyu Ã¶nÃ¼nde buna benzer Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar dikkati Ã§ekiyor.
Ãœlkede Hamaney'in politikalarÄ±na muhalefet etmek rejime muhalefet etmek olarak kabul ediliyor.
KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3.Teofilos, KudÃ¼s Belediyesinin vergilendirme kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi'nin bugÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Sudan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirterek, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dedi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'den, KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden yeniden ihraÃ§ edileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°ngiliz parlamentosundaki UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yelerinin Myanmar vizesi talepleri reddedildi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem verdiklerini belirterek, "KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem veriyoruz. KerkÃ¼k barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yaÅŸam kenti olarak kalacak." ifadelerini kullandÄ±
Polonya'da 5, Ã‡ekya'da ise 3 kiÅŸi son 24 saatte aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle Ã¶ldÃ¼
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, SÄ±rbistanâ€™Ä±n Avrupa perspektifini desteklediklerini belirterek, "SÄ±rbistan'Ä±n reformlar yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.
Hollanda'da YÃ¼ksek Mahkeme, iki yÄ±l Ã¶nce bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlÄ±lara ceza indirimi kararÄ± verdi
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Ä°ran meclis Ã¼yesi ve Tahran Milletvekili Mahmud SadÄ±ki'den, Suriye rejiminin DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama geldi
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Ada etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklarÄ±n aranmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, piyasalara satÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§lerinde KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sÃ¶z sahibi olmasÄ± konusunda ipler geriliyor
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ABD Ordusu, 1991 Irak iÅŸgalinde Highway 80 diye bilinen otoyolda Kuveyt'ten Ã§ekilen Irak askerleri ile savaÅŸtan kaÃ§an sivillerin olduÄŸu konvoyu bombalayarak binlerce insanÄ± katletmiÅŸti