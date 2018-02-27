GÃ¼ncelleme: 18:59, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

TBMM Genel Kurulu, haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu,Â 2 Mart Cuma da Ã§alÄ±ÅŸacak.

AK Parti'nin, Genel KurulunÂ Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼n ve saatlerine iliÅŸkin grup Ã¶nerisi kabul edildi. Buna gÃ¶re, 524 SÄ±ra SayÄ±lÄ±Â YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±Â gÃ¼ndemin Ã¶n sÄ±rasÄ±na alÄ±ndÄ±. TasarÄ±,Â "temel yasa"Â olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Genel Kurul bu hafta, bu tasarÄ± Ã¼zerinde mesai yapacak. TasarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin bitmemesi halinde, Genel Kurul 2 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te toplanacak. Ã–te yandan bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalar da Ã¶n sÄ±ralara alÄ±ndÄ±.

Genel KuruldaÂ MHP, HDP ve CHP'ninÂ grup Ã¶nerileri de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. MHP, "YaÄŸlÄ± tohum ithalatÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinin tespiti"ne yÃ¶nelik Ã¶nergesinin bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini, grup Ã¶nerisi olarak Genel Kurula getirdi. YapÄ±lan konuÅŸmalar ve oylamanÄ±n sonucunda grup Ã¶nerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "Militarizm"e iliÅŸkin Ã¶nergesinin bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine yÃ¶nelik grup Ã¶nerisine geÃ§ildi. HDP MuÅŸ Milletvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin tezkerenin okunmasÄ± Ã¶ncesi HDP'li milletvekilleri Genel Kurulu terk ettiÄŸi iÃ§in Ã¶neri Ã¼zerine HDP'den hiÃ§bir milletvekili sÃ¶z almadÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan HDP Grup Ã¶nerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP, "Ã–ÄŸrenci mahkumlarÄ±n sorunlarÄ±"na yÃ¶nelik Ã¶nergesinin bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini grup Ã¶nerisi olarak Genel Kurula getirdi. YapÄ±lan konuÅŸmalar ve oylamanÄ±n sonucunda CHP'nin grup Ã¶nerisi de kabul edilmedi.

Ã–te yandan CHP AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan'dan boÅŸalan TBMM Anayasa Komisyonu Ã¼yeliÄŸine CHP Ã‡orum Milletvekili Tufan KÃ¶se seÃ§ildi.

Grup Ã¶nerilerinin ardÄ±ndan 524 SÄ±ra SayÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ildi.