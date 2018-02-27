Ä°srail'den 'kiliselere vergi' planÄ±nda geri adÄ±m

Ä°srail, KudÃ¼s'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararÄ± aldÄ±.
Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Emmanuel Nahshon, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ ile KudÃ¼s Belediye BaÅŸkanÄ±Â Nir Berakat, kiliselerin ibadethane olmayan gayrimenkullerine yÃ¶nelik belediye vergilerinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in (BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ±) Bakan Tzachi Hanegbi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilgili taraflarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± profesyonel bir ekip oluÅŸturma konusunda anlaÅŸtÄ±." ifadesine yer verdi.
Nahshon ayrÄ±ca konuyla ilgili tÃ¼m iÅŸlemlerin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediye BaÅŸkanÄ± Berakat da yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu ile bu sabah kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere yÃ¶nelik vergi sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Bakan Hanegbi Ã¶nderliÄŸinde profesyonel bir ekip oluÅŸturma konusunda mutabakata vardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
KudÃ¼s Belediyesi, Maliye, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ä°Ã§iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±ndan temsilcilerin bulunacaÄŸÄ± ekibin, kiliselerin temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini belirten Berakat, "belediyenin ekibin Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi boyunca hukuk danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n da onayÄ±yla son haftalardaki vergi konusunu askÄ±ya alacaÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.Â
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