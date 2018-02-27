19:35, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

HDP'li Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°brahim Ayhan'Ä±n Vekillikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼





HDP MuÅŸ Milletvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan'Ä±n, haklarÄ±ndaki kesinleÅŸmiÅŸ cezalara iliÅŸkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDPÂ MuÅŸ MilletvekiliÂ Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ve HDP ÅžanlÄ±urfa MilletvekiliÂ Ä°brahim Ayhan'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. TBMM Genel Kurulu'nda, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ayhan hakkÄ±nda mahkemelerce verilen ve kesinleÅŸmiÅŸ cezalara iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu. Anayasa gereÄŸince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ayhan'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na haraket" Ayhan'Ä±n ise "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararÄ± bulunuyordu. "Bu durumu protesto ediyoruz" HDP Grup BaÅŸkanvekili Filiz KerestecioÄŸlu, tezkereler okunmadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu uygulamalarla halkÄ±n iradesine darbe vurulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ãœlkede sivil bir darbe yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KerestecioÄŸlu, "Bu Meclisin, noterlik gÃ¶revinin dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir iÅŸlevi kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu utanÃ§tÄ±r. Bu durumu protesto ediyoruz. Bu Meclis, 'son kiÅŸi kalana kadar burada olacaÄŸÄ±z' dediÄŸimiz iÃ§in halkÄ±mÄ±za sÃ¶z verdiÄŸimiz iÃ§in burada olduÄŸumuz bir Meclistir." dedi. Tezkereler okunmadan, HDP'liler Genel Kurul'dan ayrÄ±ldÄ±.

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