Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisiÂ Michel Barnier,Â BrexitÂ geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin ucu aÃ§Ä±k olamayacaÄŸÄ±nÄ±, en geÃ§ 31 AralÄ±k 2020'de sonlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Brexit mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi vermek iÃ§in basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Barnier,Â Ä°ngiltereÂ veÂ ABÂ arasÄ±nda gelecekte inÅŸa edilecek iliÅŸki iÃ§in temel ilkelerin mart sonunda gerÃ§ekleÅŸecekÂ AB Liderler Zirvesi'nde belirleneceÄŸini sÃ¶yledi.
ZamanÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸuna ve giderek azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Barnier, birkaÃ§ aylÄ±k zaman diliminde Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyecek anlaÅŸmanÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Barnier, yarÄ±n dÃ¼zenlenecek AB Komisyonu Ã¼yelerinin toplantÄ±sÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, mali anlaÅŸma ve Ä°rlanda konularÄ±na iliÅŸkin bir taslak belgenin aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ±, bu taslak Ã¼zerinden Ä°ngiltere'yle mÃ¼zakerelerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini ifade etti.
BazÄ± temel konularda mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmediÄŸine ve geliÅŸme kaydedilmediÄŸine iÅŸaret eden Barnier, Ä°ngiltere'nin Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin ucunun aÃ§Ä±k olmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade ederek "Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼reci ucu aÃ§Ä±k olamaz. Bu sÃ¼renin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar kÄ±sa tutulmasÄ± ve en geÃ§ 31 AralÄ±k 2020'de sonlanmasÄ± gerekir." vurgusunda bulundu.
Barnier, geÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin ilave anlaÅŸmazlÄ±klar olduÄŸunu, bunlarÄ±n arasÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± ve Ä°ngiltere'nin uygulamak istemediÄŸi AB hukuku kurallarÄ±nÄ± veto etme hakkÄ± talep etmesinin bulunduÄŸunu kaydederek "GeÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin henÃ¼z bir anlaÅŸma saÄŸlanmadÄ±." dedi.Â
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AB Komisyonu Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Barnier, "Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin ucu aÃ§Ä±k olamaz." dedi.
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