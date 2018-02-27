GÃ¼ncelleme: 19:58, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye-ABD teknik komitelerinin ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸme tarihi belli oldu





TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aranacak teknik komitelerin ilk toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8-9 Mart'ta ABD'de yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'yle (FETÃ–) mÃ¼cadele, Irak ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bir dizi konuda Ã§Ã¶zÃ¼m geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla kurulan Ã¼Ã§ teknik komiteden ilkinin toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerÃ§ekleÅŸecek. TÃ¼rk yetkililerden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ABD BaÅŸkanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 15-16 Åžubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilesine katkÄ± sunmasÄ± amacÄ±yla, Suriye, FETÃ– ve Irak meseleleri Ã¼zerine 3 komite kuruldu.Â AÄŸÄ±rlÄ±kla terÃ¶rle mÃ¼cadele sorunlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± komitelerden Suriye dosyasÄ±na bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapacak. Suriye komitesinin Ã¶ncelikli gÃ¼ndemi, TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§ ilÃ§esini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rma talebi isteÄŸi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkileri normalleÅŸtirme Ã§abalarÄ±nda MenbiÃ§ sorununun Ã¶ncelik arz ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.Â Taraflar diÄŸer komitelerin toplantÄ± tarihlerini henÃ¼z kararlaÅŸtÄ±rmadÄ±. FETÃ–'ye iliÅŸkin komite ise aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemi alÄ±mÄ± ile gÃ¶Ã§ ve vize konularÄ±nÄ± da deÄŸerlendirecek. Suriye komitesine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal, FETÃ– ile mÃ¼cadele komitesine MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cihad Erginay, Irak komitesine de GÃ¼ney Asya Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FazlÄ± Ã‡orman'Ä±n baÅŸkanlÄ±k yapmasÄ± bekleniyor.Â

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