TÃ¼rkiye-ABD teknik komitelerinin ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸme tarihi belli oldu

TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'yle (FETÃ–) mÃ¼cadele, Irak ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bir dizi konuda Ã§Ã¶zÃ¼m geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla kurulan Ã¼Ã§ teknik komiteden ilkinin toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerÃ§ekleÅŸecek.
TÃ¼rk yetkililerden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ABD BaÅŸkanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 15-16 Åžubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilesine katkÄ± sunmasÄ± amacÄ±yla, Suriye, FETÃ– ve Irak meseleleri Ã¼zerine 3 komite kuruldu.Â
AÄŸÄ±rlÄ±kla terÃ¶rle mÃ¼cadele sorunlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± komitelerden Suriye dosyasÄ±na bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapacak. Suriye komitesinin Ã¶ncelikli gÃ¼ndemi, TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§ ilÃ§esini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rma talebi isteÄŸi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkileri normalleÅŸtirme Ã§abalarÄ±nda MenbiÃ§ sorununun Ã¶ncelik arz ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.Â
Taraflar diÄŸer komitelerin toplantÄ± tarihlerini henÃ¼z kararlaÅŸtÄ±rmadÄ±.
FETÃ–'ye iliÅŸkin komite ise aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemi alÄ±mÄ± ile gÃ¶Ã§ ve vize konularÄ±nÄ± da deÄŸerlendirecek.
Suriye komitesine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal, FETÃ– ile mÃ¼cadele komitesine MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cihad Erginay, Irak komitesine de GÃ¼ney Asya Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FazlÄ± Ã‡orman'Ä±n baÅŸkanlÄ±k yapmasÄ± bekleniyor.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembollerinden tarihi KeÃ§iova Camisi'ni gezdi
TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.
Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programÄ±ndaki ifadeleri Ã¼zerine, hakkÄ±nda iki ayrÄ± suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aranacak teknik komitelerin ilk toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8-9 Mart'ta ABD'de yapÄ±lacak
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TBMM Genel Kurulu 2 Mart Cuma da Ã§alÄ±ÅŸacak
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