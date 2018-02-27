GÃ¼ncelleme: 20:14, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Hollanda'da cami saldÄ±rganlarÄ±na ceza indirimi!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'daÂ Arnhem-Leeuwarden YÃ¼ksek Mahkemesi, iki yÄ±l Ã¶nce Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi birÂ camiyi molotofkokteyliÂ atarak kundaklayan zanlÄ±laraÂ ceza indirimiÂ uyguladÄ±.

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kundaklamanÄ±n daha Ã¶nce verilen karardaki gibi "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" kapsamÄ±na girdiÄŸi ancak saldÄ±rÄ±da insan hayatÄ± tehlikesi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile ceza indirimine karar verildiÄŸi belirtildi.

Mahkemece, 2016'da 4 yÄ±l hapse mahkum edilen dÃ¶rt zanlÄ±dan ikisinin cezasÄ± 3 yÄ±la, diÄŸer ikisinin ise 2,5 yÄ±la indirildi. BaÅŸka bir mahkemede 4 yÄ±l ceza alan beÅŸinci zanlÄ±nÄ±n ise yÃ¼ksek mahkemeye baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Hollanda'nÄ±n Enschede kentinde Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi bir cami, iki yÄ±l Ã¶nce iÃ§eride insanlarÄ±n da bulunduÄŸu anda molotofkokteyli atÄ±larak kundaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Kundaklanma sonucu camide hasar oluÅŸmuÅŸ fakat iÃ§eride bulunan kiÅŸiler yaralanmadan kurtulmuÅŸtu.

Hollanda mahkemesi, Ã¼lkede ilk defa camiye yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ±yÄ± "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak kabul etmiÅŸ ve olayla ilgili yakalanan beÅŸ kiÅŸi hakkÄ±nda 4 yÄ±l hapis kararÄ± vermiÅŸti.