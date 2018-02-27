GÃ¼ncelleme: 20:29, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Akit TV sunucusu Keser'e soruÅŸturma





Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programÄ±ndaki ifadeleri Ã¼zerine, hakkÄ±nda iki ayrÄ± suÃ§ duyurusunda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Akit TV'de yayÄ±mlanan "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" programÄ±ndaki konuÅŸma Ã¼zerineÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Akit TV'de yayÄ±mlanan "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" programÄ±nda sunucuÂ Ahmet Keser'in kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler Ã¼zerine, iki ayrÄ± suÃ§ duyurusunda bulunuldu. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, konuya iliÅŸkin TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼phelileri ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

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