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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 20:42, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

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Merkel'den SÄ±rbistan iÃ§in 'etkileyici' aÃ§Ä±klama
Merkel'den SÄ±rbistan iÃ§in 'etkileyici' aÃ§Ä±klama

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, SÄ±rbistanâ€™Ä±n Avrupa perspektifini desteklediklerini belirterek, "SÄ±rbistan'Ä±n reformlar yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±nda toplantÄ±sÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±nda ekonomik alanda iyi iliÅŸkilerin bulunduÄŸunu ve bu Ã¼lkede yatÄ±rÄ±m yapan Alman ÅŸirketlerde 40 binin Ã¼zerinde kiÅŸinin istihdam edildiÄŸini belirtti.

Almanya olarak SÄ±rbistanâ€™Ä±n Avrupa perspektifini desteklediklerini ifade eden Merkel, "SÄ±rbistanâ€™Ä±n reformlar yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.

Merkel, hukuk devleti alanÄ±ndaki reformlarda ve Ã¶zellikle Kosova ile ilgili konuda ilerlemeler saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) katÄ±lÄ±m mÃ¼zakerelerinin baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanabileceÄŸini vurguladÄ±.

Kosova ile ilgili beklentilerinin ne olduÄŸuna iliÅŸkin bir soruya da Merkel, bu konuda ne olacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen kiÅŸinin kendisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, inisiyatifin SÄ±rbistanâ€™dan gelmesi gerektiÄŸini kaydetti.

"AB ÃœYELÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA Ã–NÃœMÃœZDE UZUN BÄ°R YOL VAR"

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic de Ã¼lkesinin AB Ã¼yeliÄŸi konusunda Ã¶nlerinde uzun bir yolun olduÄŸunu ve yapmalarÄ± gereken Ã§ok ÅŸeyin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Belgrad ile PriÅŸtine arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin bu konuda bir engel teÅŸkil ettiÄŸini bildiklerini ifade eden Vucic, Merkel ile bunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bu duruma yÃ¶nelik "iki tarafÄ±ndan da kaybedeceÄŸi anlamÄ±na gelen bir uzlaÅŸma" olabileceÄŸini belirten Vucic, "SÄ±rbistan, her ÅŸeyde tek kaybeden olamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu SÄ±rbistan halkÄ± kabul edemez." dedi.

BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin AB'ye yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalardan dolayÄ± Merkelâ€™e teÅŸekkÃ¼r eden Vucic, kendisinin gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ± da Ã¶vdÃ¼.

Vucic, Almanya ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki siyasi ve ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediÄŸini dile getirdi.



Ä°lgili Konular Merkel vucic Almanya
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