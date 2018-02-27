Ä°ttifak dÃ¼zenlemesi anayasa alt komisyonunda

Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren,Â AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.
Komisyondaki mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan, 298 SayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun Ä°le BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tamamlanarak maddelerine geÃ§ilmesi kabul edildi.
AK Parti, CHP, HDP ve MHP, "daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla" teklifin alt komisyona gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin ortak Ã¶nerge verdi.
Ã–nerge kabul edilerek teklif alt komisyona gÃ¶nderildi.
9 kiÅŸilik alt komisyonda; AK Parti'den Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AydÄ±n Milletvekili Abdurrahman Ã–z, Antalya Milletvekili Mustafa KÃ¶se, AdÄ±yaman Milletvekili Ä°brahim Halil FÄ±rat ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Kemalettin YÄ±lmaztekin, CHP'den Ankara Milletvekili Murat Emir ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet, HDP'den Mardin Milletvekili Erol Dora, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer alÄ±yor.
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TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.
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