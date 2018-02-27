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Emine ErdoÄŸan'dan tarihi KeÃ§iova Camisi'ne ziyaret
Emine ErdoÄŸan'dan tarihi KeÃ§iova Camisi'ne ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembollerinden tarihi KeÃ§iova Camisi'ni gezdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan' eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembollerinden birisi olan tarihi KeÃ§iova Camisi'ni ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Cezayir ziyaretinde eÅŸlik eden eÅŸi Emine ErdoÄŸan, ÅŸehirde tÃ¼rbe, cami ve mÃ¼ze ziyaretinde bulundu.Â 

Sidi Abdurrahman TÃ¼rbesi
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Ä°slam alimi ve maneviyat bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Sidi Abdurrahman TÃ¼rbesi'ni ve Cezayir'in tarihi sarayÄ± Bardo MÃ¼zesi'ni gezen Emine ErdoÄŸan, Barbaros Hayreddin PaÅŸa tarafÄ±ndan 1520'de inÅŸa ettirilen ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembollerinden biri olan tarihi KeÃ§iova Camisi'ni ziyaret etti.

KalabalÄ±k bir topluluÄŸun bulunduÄŸu meydanda sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±lanan Emine ErdoÄŸan, cami ve TÄ°KA tarafÄ±ndan burada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.Â 

Bardo MÃ¼zesiÂ 

YakÄ±n bir zamanda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan cami, Cezayir'in sembolik deÄŸeri yÃ¼ksek mimari eserlerinden birisi olarak biliniyor.



Ä°lgili Konular KeÃ§iova Camisi emine erdoÄŸan
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