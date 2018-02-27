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Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Bundan sonra Salih MÃ¼slim'e rahat hayat yok
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Bundan sonra Salih MÃ¼slim'e rahat hayat yok

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ±Â Salih MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda, "Mahkemenin bu kararÄ±nÄ±n her ÅŸeyin bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez. Ä°ÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. BaÅŸka Ã¼lkeye giderse de peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Ortada kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten var, mahkeme kararlarÄ± da var." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a refakat ettiÄŸi Cezayir'de gazetecilerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"Ã‡ekya mahkemelerinin Salih MÃ¼slim'i serbest bÄ±rakmasÄ± esasen Avrupa Ã¼lkelerini birÃ§oÄŸunun terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki samimiyetsizliÄŸinin bir gÃ¶stergesidir." diyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ortada mahkeme kararlarÄ± bulunduÄŸunu, Ä°nterpol'Ã¼n de kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

"MAHKEME SAVCININ TUTUKLAMA TALEBÄ°NE RAÄžMEN SERBEST BIRAKTI"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°nterpol'Ã¼n merkezinin, Ã‡ekya ofisinin ve Ankara ofisinin bildirimleri zamanlÄ±ca yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Mahkeme kararÄ±ndan sonra kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten yayÄ±nlandÄ±. Mahkeme kararlarÄ± da ortada. KÄ±zÄ±lay GÃ¼venpark'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dahil, TÃ¼rkiye'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sorumlu bir kiÅŸi. Bu konuda mahkeme kararÄ± var sorumlu olduÄŸuna dair. DolayÄ±sÄ±yla hukuka uygun bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ± ama mahkeme savcÄ±nÄ±n tutuklama talebine raÄŸmen serbest bÄ±raktÄ± 'Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz' kararÄ±yla."

Avrupa iÃ§inde isteyenin istediÄŸi yere gidebildiÄŸini anÄ±msatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ama biz sÃ¼reci takip ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"Ä°ÅžÄ°N PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ. BAÅžKA ÃœLKEYE GÄ°DERSE DE BIRAKMAYACAÄžIZ"

Bu gÃ¶zaltÄ±dan sonra da her tÃ¼rlÃ¼ temasta bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak nota verdiklerini, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da giriÅŸimlerde ve iade talebinde bulunduÄŸunu ancak mahkemenin serbest bÄ±rakma kararÄ± verdiÄŸini dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Mahkemenin bu kararÄ± her ÅŸeyin bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez. Ä°ÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. BaÅŸka Ã¼lkeye giderse de peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Ortada kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten var, mahkeme kararlarÄ± da var. Sadece Salih MÃ¼slÃ¼m iÃ§in geÃ§erli deÄŸildir. Bundan sonra terÃ¶ristlerin hiÃ§birinin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Ä°ster FETÃ– olsun, ister YPG ister PKK fark etmez, hepsinin peÅŸindeyiz. Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z."



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