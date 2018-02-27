GÃ¼ncelleme: 22:26, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Myanmar'dan Ä°ngiliz vekillere vize yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar,Â Ä°ngiliz parlamentosununÂ UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yelerineÂ vizeÂ vermedi.

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin komisyon Ã¼yesi milletvekillerinin bu Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§inÂ vize taleplerini reddettiÄŸiÂ bildirildi.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarÄ±nÄ±n vize vermeyi reddetmesini "son derece bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ile ilgili raporunun sonucu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten kaÃ§Ä±nmak zor." ifadelerini kullandÄ±.

Myanmar'da baÅŸtaÂ Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aung San Suu Ã‡iiÂ olmak Ã¼zere bazÄ± yetkililerle resmi temasta bulunmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Twigg, vize taleplerinin reddedilmesi yÃ¼zÃ¼nden bu kapsamda alÄ±nan randevularÄ±n da iptal olduÄŸunu kaydetti.

Twigg, Myanmar'Ä±n komisyon Ã¼yelerine vize vermeyi reddetmesini yarÄ±n Avam KamarasÄ±nda gÃ¼ndeme getireceÄŸini de belirtti.

Komisyon, UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ MyanmarÂ veÂ BangladeÅŸ'teki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bir araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeleri ziyaret etmeyi planlÄ±yordu.

UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu, geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "BangladeÅŸ ve Myanmar: Arakan Krizi" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda ArkanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunu "devasa bir insanlÄ±k trajedisi" diye nitelendirmiÅŸti.

Raporda, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin, Myanmar ordusu tarafÄ±ndan savaÅŸ silahÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine yer verilmiÅŸti.