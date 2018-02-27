Myanmar'dan Ä°ngiliz vekillere vize yok

Myanmar,Â Ä°ngiliz parlamentosununÂ UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yelerineÂ vizeÂ vermedi.
Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin komisyon Ã¼yesi milletvekillerinin bu Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§inÂ vize taleplerini reddettiÄŸiÂ bildirildi.
Komisyon BaÅŸkanÄ± Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarÄ±nÄ±n vize vermeyi reddetmesini "son derece bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ile ilgili raporunun sonucu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten kaÃ§Ä±nmak zor." ifadelerini kullandÄ±.
Myanmar'da baÅŸtaÂ Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aung San Suu Ã‡iiÂ olmak Ã¼zere bazÄ± yetkililerle resmi temasta bulunmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Twigg, vize taleplerinin reddedilmesi yÃ¼zÃ¼nden bu kapsamda alÄ±nan randevularÄ±n da iptal olduÄŸunu kaydetti.
Twigg, Myanmar'Ä±n komisyon Ã¼yelerine vize vermeyi reddetmesini yarÄ±n Avam KamarasÄ±nda gÃ¼ndeme getireceÄŸini de belirtti.
Komisyon, UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ MyanmarÂ veÂ BangladeÅŸ'teki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bir araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeleri ziyaret etmeyi planlÄ±yordu.
UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu, geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "BangladeÅŸ ve Myanmar: Arakan Krizi" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda ArkanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunu "devasa bir insanlÄ±k trajedisi" diye nitelendirmiÅŸti.
Raporda, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin, Myanmar ordusu tarafÄ±ndan savaÅŸ silahÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine yer verilmiÅŸti.
KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3.Teofilos, KudÃ¼s Belediyesinin vergilendirme kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi'nin bugÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Sudan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirterek, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dedi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'den, KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden yeniden ihraÃ§ edileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°ngiliz parlamentosundaki UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yelerinin Myanmar vizesi talepleri reddedildi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem verdiklerini belirterek, "KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem veriyoruz. KerkÃ¼k barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yaÅŸam kenti olarak kalacak." ifadelerini kullandÄ±
Polonya'da 5, Ã‡ekya'da ise 3 kiÅŸi son 24 saatte aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle Ã¶ldÃ¼
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, SÄ±rbistanâ€™Ä±n Avrupa perspektifini desteklediklerini belirterek, "SÄ±rbistan'Ä±n reformlar yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.
Hollanda'da YÃ¼ksek Mahkeme, iki yÄ±l Ã¶nce bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlÄ±lara ceza indirimi kararÄ± verdi
AB Komisyonu Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Barnier, "Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin ucu aÃ§Ä±k olamaz." dedi.
Ä°srail'in KudÃ¼s'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ran meclis Ã¼yesi ve Tahran Milletvekili Mahmud SadÄ±ki'den, Suriye rejiminin DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama geldi
Almanya'nÄ±n Leipzig kentindeki Federal Ä°dare Mahkemesi, hava kirliliÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde dizel araÃ§lar iÃ§in yasak getirilebileceÄŸine hÃ¼kmetti.
Ada etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklarÄ±n aranmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, piyasalara satÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§lerinde KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sÃ¶z sahibi olmasÄ± konusunda ipler geriliyor
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gidecek
ABD Ordusu, 1991 Irak iÅŸgalinde Highway 80 diye bilinen otoyolda Kuveyt'ten Ã§ekilen Irak askerleri ile savaÅŸtan kaÃ§an sivillerin olduÄŸu konvoyu bombalayarak binlerce insanÄ± katletmiÅŸti