GÃ¼ncelleme: 01:15, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

KerkÃ¼k petrolÃ¼ yeniden TÃ¼rkiye Ã¼zerinden ihraÃ§ edilecek





Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'den, KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden yeniden ihraÃ§ edileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi,Â KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼nÂ TÃ¼rkiye Ã¼zerinden yeniden ihraÃ§ edileceÄŸini sÃ¶yledi. BaÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n ihracatÄ±yla ilgili soruyu yanÄ±tlayan Ä°badi, sÃ¶z konusu petrolÃ¼nÂ Ceyhan limanÄ±Â Ã¼zerinden yeniden ihracÄ± iÃ§in Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ile anlaÅŸmalarÄ± olduÄŸunu belirterek, "IKBY ile aramÄ±zdaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± da ileride Ã§Ã¶zme konusunda mutabÄ±kÄ±z." dedi. BaÅŸbakan Ä°badi, konuyla ilgili TÃ¼rkiye ve IKBY ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

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