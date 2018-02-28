ABD'den Ä°dlib'e mÃ¼dahale sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABDÂ Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel, RusyaÂ veÂ Ä°ran'Ä±n ABDÂ ileÂ TÃ¼rkiye arasÄ±ndakiÂ stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±Â sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde "TerÃ¶rizm ve Ä°ran: OrtadoÄŸu'da Savunma SÄ±namalarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸtu.
Oturum sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Carolina eyaletinden CumhuriyetÃ§i Vekil Joe Wilson, Orgeneral Votel'e, "TÃ¼rkiye yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z yÄ±ldÄ±r ABDâ€™nin deÄŸerli bir mÃ¼ttefiki, bir NATO Ã¼yesidir. Kore SavaÅŸÄ±â€™ndan baÅŸlamak Ã¼zere Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in AmerikalÄ±larla yan yana savaÅŸtÄ±. Bu Ã¶nemli ittifakÄ±mÄ±zÄ± devam ettirmek iÃ§in neler yapÄ±lÄ±yor?" sorusunu yÃ¶neltti.
Soruya cevap verirken zorlanan Votel, TÃ¼rkiye'nin DEAÅž ile mÃ¼cadelede son derece Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'nin PKK terÃ¶rizmi konusunda ciddi kaygÄ±larÄ± var. Tabii bu sahada birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± ortaklarÄ±mÄ±z ile gerginliÄŸe neden oldu. Prensip olarak buna gÃ¼nlÃ¼k olarak ortaklarÄ±mÄ±zla yaptÄ±klarÄ±mÄ±z konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± ÅŸeffaf, aÃ§Ä±k ve samimi ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
Votel bu sabah TÃ¼rk mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve TÃ¼rkiye ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± noktasÄ±nda iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n olabildiÄŸince profesyonel ve aÃ§Ä±k olduÄŸunu vurguladÄ±.
ABD'li komutan, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki tansiyonun PKK ile YPG arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± yapmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti.
Votel, ABD'nin YPG'ye verdiÄŸi desteÄŸi TÃ¼rkiye'ye nasÄ±l aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya da "Bizim yaklaÅŸÄ±k eÅŸit Ã¶lÃ§Ã¼de Arap ve KÃ¼rtlerden oluÅŸan, hatta AraplarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu SDG (PYD/PKK) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda savaÅŸan KÃ¼rt mÃ¼ttefiklerimiz DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±nda en etkili gÃ¼Ã§ oldular. Bu savaÅŸÄ± bitirmek iÃ§in onlara ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu, kabul etmemiz gereken baÅŸlÄ±ca prensiplerden biri." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
Votel, TÃ¼rkiyeâ€™nin bu konudaki kaygÄ±larÄ±nÄ± ise "ÅŸeffaflÄ±kla" karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± savundu.
Votel'in hem oturumdaki konuÅŸmasÄ±nda hem de yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda Rusya'yÄ± suÃ§lamasÄ± dikkati Ã§ekti.
Komiteye sunduÄŸu yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Votel, "Rusya ve Ä°ran, Suriyeâ€™de zalim bir rejimi gÃ¼Ã§lendiriyor, Irak ve Afganistanâ€™da ABDâ€™nin askeri etkisini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya ve TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda uzun yÄ±llara dayanan stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ± sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerine yer verdi.
SÃ¶zlÃ¼ olarak da Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki birÃ§ok sorunun kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Votel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Moskova, Suriyeâ€™deki tÃ¼m taraflar, Suriye rejimi, Ä°ran, TÃ¼rkiye, SDG, ABD ve diÄŸer koalisyon ortaklarÄ± arasÄ±ndaki tansiyonu kÃ¶rÃ¼kleyip, daha sonra da anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± Ã§Ã¶zen bir arabulucu gibi davranÄ±yor, tÃ¼m taraflarÄ±n altÄ±nÄ± oyarak ve pazarlÄ±k konumlarÄ±nÄ± zayÄ±flatarak hem kundakÃ§Ä±yÄ± hem de itfaiyeciyi oynuyor."
Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki rolÃ¼nÃ¼ "oldukÃ§a istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" ÅŸeklinde nitelendiren Votel, Rusya'nÄ±n ya Suriye krizini Ã§Ã¶zemediÄŸini ya da Ã§Ã¶zmek istemediÄŸini savundu.
Ä°ranâ€™Ä±n OrtadoÄŸu bÃ¶lgesinde halen ABD menfaatleri iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehdit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Votel, Ä°ran ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki rekabetin bÃ¶lgede birÃ§ok gÃ¼venlik ikilemine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tahranâ€™Ä±n Yemen'de Husilere destek verdiÄŸini, Riyad'Ä±n da LÃ¼bnanâ€™da Hizbullah'Ä±n etkisini kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Votel, Ä°ranâ€™Ä±n bÃ¶lgede "Åžii Hilali" olarak bilinen bir etki alanÄ± oluÅŸturma Ã§abasÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.
ABD'nin Suriye'de Ä°ran'a karÅŸÄ± koymaya Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Votel, "Ä°ranâ€™Ä±n, dÃ¼nyanÄ±n bu bÃ¶lgesinde peÅŸinde olduÄŸu hedeflere yÃ¶nelik dolaylÄ± bir etkimiz olabilir." dedi.
Votel, "Ä°ranâ€™Ä±n Tahranâ€™dan Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na kadar bir etki hattÄ± oluÅŸturmasÄ±na" iliÅŸkin soruya da "bunun ABD aÃ§Ä±sÄ±ndan kabul edilemez olacaÄŸÄ±" vurgusuyla yanÄ±t verdi.
DEAÅž'Ä±n yenilmesiyle birlikte Suriyeâ€™de ayrÄ±ÅŸmanÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Votel, "(DEAÅž'Ä±n ilan ettiÄŸi sÃ¶zde) Hilafet bertaraf edilirken ve DEAÅž tehdidi ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken bu sorunlarÄ±n altÄ±nda yatan ana sorunun ve Ã¼lkedeki sorunlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olan asÄ±l konularÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°ran destekli gÃ¼Ã§lerin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelerde toplandÄ±ÄŸÄ±na ve Ã¶zellikle de Golan bÃ¶lgesinde Ä°srail'e yÃ¶nelik tehdit teÅŸkil ettiklerine dair yorumlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Votel, Suriye'nin gÃ¼ney batÄ±sÄ±nda sÃ¶z konusu olan olaylara Rusyaâ€™nÄ±n da taraf olduÄŸunu ve Moskova'nÄ±n buradan sorumlu tutulmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
Votel, bu alanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirtti.
ABD'li komutan, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m." yorumunu yaptÄ±.
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CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirterek, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dedi
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