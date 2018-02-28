Sudan ordusunda askeri komuta sil baÅŸtan

ABD'den Ä°dlib'e mÃ¼dahale sinyali

CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirterek, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dedi