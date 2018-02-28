Ä°srail'i protesto iÃ§in kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±yor

Ä°srail'eÂ baÄŸlÄ±Â KudÃ¼s Belediyesinin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teÂ bulunan "kiliseleri ve kiliselere ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± vergilendirme" planÄ±nÄ± protestoÂ amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ kapatÄ±lanÂ KÄ±yamet Kilisesi'ninÂ bugÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± bildirildi.
KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3.TeofilosÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n, KudÃ¼s Belediyesinin kilise ve taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ± vergiye baÄŸlama ÅŸeklindeki zalim planÄ±nÄ± dondurma kararÄ± Ã¼zerine, protesto amacÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi bugÃ¼nÂ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak." ifadelerini kullandÄ±.
Patrik 3. Teofilos, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun kararÄ± askÄ±ya almasÄ±nÄ±n herhangi bir istiÅŸare sonucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ancak sÃ¶z konusu kararÄ± kiliseleri hedef alan uygulamalara son verecek bir adÄ±m olarak kabul ettiklerini belirtti.
ÃœrdÃ¼n HaÅŸimi KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kutsal KudÃ¼s ÅŸehrindeki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyanlara ait vakÄ±flar Ã¼zerindeki vesayetine iÅŸaret eden 3. Teofilos, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Kiliselere yÃ¶nelik bu zulmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ÃœrdÃ¼n HaÅŸimi KrallÄ±ÄŸÄ±'na ve Majesteleri Kral 2. Abdullah'a Ã§abalarÄ±ndan dolayÄ± ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. AynÄ± zamanda diÄŸer kilise mensuplarÄ±na ve MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimize bizimle gÃ¶sterdikleri dayanÄ±ÅŸmadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz."
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.
Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekanlarÄ±ndan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi de Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediyenin kentteki kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete ve ziyarete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±yamet Kilisesi'nin kapÄ±larÄ±nÄ± ibadete kapatmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla vergilendirme kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.
KudÃ¼s'teki yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli nÃ¼fusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluÅŸturuyor.
KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3.Teofilos, KudÃ¼s Belediyesinin vergilendirme kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi'nin bugÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Sudan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Ä°dlib gibi bÃ¶lgelerde "radikal gruplarÄ±n toplanmasÄ±" konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da belirterek, "Ã–zellikle de Ä°dlib gibi yerler, birÃ§ok kÃ¶tÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplanma alanlarÄ± haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. Ä°lgilenilmezse daha bÃ¼yÃ¼k sorun olacaklarÄ± konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±m" dedi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'den, KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden yeniden ihraÃ§ edileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°ngiliz parlamentosundaki UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yelerinin Myanmar vizesi talepleri reddedildi
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem verdiklerini belirterek, "KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸine Ã¶nem veriyoruz. KerkÃ¼k barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yaÅŸam kenti olarak kalacak." ifadelerini kullandÄ±
Polonya'da 5, Ã‡ekya'da ise 3 kiÅŸi son 24 saatte aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle Ã¶ldÃ¼
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, SÄ±rbistanâ€™Ä±n Avrupa perspektifini desteklediklerini belirterek, "SÄ±rbistan'Ä±n reformlar yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.
Hollanda'da YÃ¼ksek Mahkeme, iki yÄ±l Ã¶nce bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlÄ±lara ceza indirimi kararÄ± verdi
AB Komisyonu Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Barnier, "Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin ucu aÃ§Ä±k olamaz." dedi.
Ä°srail'in KudÃ¼s'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ran meclis Ã¼yesi ve Tahran Milletvekili Mahmud SadÄ±ki'den, Suriye rejiminin DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama geldi
Almanya'nÄ±n Leipzig kentindeki Federal Ä°dare Mahkemesi, hava kirliliÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde dizel araÃ§lar iÃ§in yasak getirilebileceÄŸine hÃ¼kmetti.
Ada etrafÄ±ndaki doÄŸal kaynaklarÄ±n aranmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, piyasalara satÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§lerinde KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sÃ¶z sahibi olmasÄ± konusunda ipler geriliyor
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gidecek
ABD Ordusu, 1991 Irak iÅŸgalinde Highway 80 diye bilinen otoyolda Kuveyt'ten Ã§ekilen Irak askerleri ile savaÅŸtan kaÃ§an sivillerin olduÄŸu konvoyu bombalayarak binlerce insanÄ± katletmiÅŸti