GÃ¼ncelleme: 02:30, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'i protesto iÃ§in kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'eÂ baÄŸlÄ±Â KudÃ¼s Belediyesinin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teÂ bulunan "kiliseleri ve kiliselere ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± vergilendirme" planÄ±nÄ± protestoÂ amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ kapatÄ±lanÂ KÄ±yamet Kilisesi'ninÂ bugÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± bildirildi.

KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3.TeofilosÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n, KudÃ¼s Belediyesinin kilise ve taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ± vergiye baÄŸlama ÅŸeklindeki zalim planÄ±nÄ± dondurma kararÄ± Ã¼zerine, protesto amacÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kapatÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi bugÃ¼nÂ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak." ifadelerini kullandÄ±.

Patrik 3. Teofilos, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun kararÄ± askÄ±ya almasÄ±nÄ±n herhangi bir istiÅŸare sonucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ancak sÃ¶z konusu kararÄ± kiliseleri hedef alan uygulamalara son verecek bir adÄ±m olarak kabul ettiklerini belirtti.

ÃœrdÃ¼n HaÅŸimi KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kutsal KudÃ¼s ÅŸehrindeki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyanlara ait vakÄ±flar Ã¼zerindeki vesayetine iÅŸaret eden 3. Teofilos, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kiliselere yÃ¶nelik bu zulmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ÃœrdÃ¼n HaÅŸimi KrallÄ±ÄŸÄ±'na ve Majesteleri Kral 2. Abdullah'a Ã§abalarÄ±ndan dolayÄ± ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. AynÄ± zamanda diÄŸer kilise mensuplarÄ±na ve MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimize bizimle gÃ¶sterdikleri dayanÄ±ÅŸmadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz."

NE OLMUÅžTU?

Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.

Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekanlarÄ±ndan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi de Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediyenin kentteki kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete ve ziyarete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±yamet Kilisesi'nin kapÄ±larÄ±nÄ± ibadete kapatmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla vergilendirme kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.

KudÃ¼s'teki yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli nÃ¼fusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluÅŸturuyor.