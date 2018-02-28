ÃœskÃ¼p'te Yunanistan ile 'isim sorunu' protestosu

Makedonya'nÄ±nÂ baÅŸkentiÂ ÃœskÃ¼p'teÂ binlerce kiÅŸi,Â Yunanistan ile "isim sorunu"Â konusunda yapÄ±lan mÃ¼zakereleriÂ protestoÂ etti.
"Ãœlkenin ismi ile ulusun kimliÄŸinin korunmasÄ±" iÃ§in birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen protestoya katÄ±lanlar, "Bir ismimiz var", "Ä°smimizi vermeyiz", "Yunanistan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± durdur" yazÄ±lÄ± pankartlar ile meclis binasÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Burada taleplerini ileten gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.
Protestoyu dÃ¼zenleyen kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer alan DÃ¼nya Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan arasÄ±ndaki "isim sorunu" ile ilgili mÃ¼zakerelerin sona erdirilmesi, ArnavutÃ§anÄ±n da resmi dil olarak kullanÄ±lmasÄ±na imkan veren Dillerin KullanÄ±mÄ± YasasÄ± ile Bulgaristan ile varÄ±lan Ä°yi KomÅŸuluk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n geri Ã§ekilmesi ve 27 Nisan meclis olaylarÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak mahkum edilenlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Ä°sim ile ilgili herhangi bir referandumu kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hÃ¼kÃ¼metten ismin deÄŸiÅŸtirilmesi niyetinden vazgeÃ§mesini istedi.
Taleplerini cumhurbaÅŸkanÄ±, meclis, hÃ¼kÃ¼met ve Ã¼lkedeki tÃ¼m yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere ileteceklerini ifade eden protestocular, hÃ¼kÃ¼metin taleplerini kabul etmemesi halinde meclisin daÄŸÄ±lmasÄ± ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesini istedi.
BaÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lke, Makedonya'yÄ± anayasal adÄ± olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanÄ±rken Yunanistan, kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde "Makedonya" isimli bir bÃ¶lge bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle bu Ã¼lkenin isminin deÄŸiÅŸtirilmesini talep ediyor.Â
Makedonya, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1991'de beri gÃ¼ney komÅŸusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO'ya Ã¼ye olamÄ±yor.Â
Makedonya'nÄ±n uluslararasÄ± tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda oy birliÄŸiyle BM Ã¼yeliÄŸine kabul edildiÄŸi 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda kesinlik kazanmÄ±ÅŸ ancak gÃ¼ney komÅŸusu Yunanistanâ€™Ä±n itirazÄ±yla geÃ§ici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adÄ±yla Ã¼yeliÄŸe kabul edilmiÅŸti.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
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Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
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