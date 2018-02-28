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09:41, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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ÃœskÃ¼p'te Yunanistan ile 'isim sorunu' protestosu
ÃœskÃ¼p'te Yunanistan ile 'isim sorunu' protestosu

Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te, Yunanistan ile 'isim sorunu' konusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakereler protesto edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nÄ±nÂ baÅŸkentiÂ ÃœskÃ¼p'teÂ binlerce kiÅŸi,Â Yunanistan ile "isim sorunu"Â konusunda yapÄ±lan mÃ¼zakereleriÂ protestoÂ etti.

"Ãœlkenin ismi ile ulusun kimliÄŸinin korunmasÄ±" iÃ§in birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen protestoya katÄ±lanlar, "Bir ismimiz var", "Ä°smimizi vermeyiz", "Yunanistan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± durdur" yazÄ±lÄ± pankartlar ile meclis binasÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Burada taleplerini ileten gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.

Protestoyu dÃ¼zenleyen kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer alan DÃ¼nya Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan arasÄ±ndaki "isim sorunu" ile ilgili mÃ¼zakerelerin sona erdirilmesi, ArnavutÃ§anÄ±n da resmi dil olarak kullanÄ±lmasÄ±na imkan veren Dillerin KullanÄ±mÄ± YasasÄ± ile Bulgaristan ile varÄ±lan Ä°yi KomÅŸuluk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n geri Ã§ekilmesi ve 27 Nisan meclis olaylarÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak mahkum edilenlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°sim ile ilgili herhangi bir referandumu kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hÃ¼kÃ¼metten ismin deÄŸiÅŸtirilmesi niyetinden vazgeÃ§mesini istedi.

Taleplerini cumhurbaÅŸkanÄ±, meclis, hÃ¼kÃ¼met ve Ã¼lkedeki tÃ¼m yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere ileteceklerini ifade eden protestocular, hÃ¼kÃ¼metin taleplerini kabul etmemesi halinde meclisin daÄŸÄ±lmasÄ± ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesini istedi.

Ä°SÄ°M SORUNU

BaÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lke, Makedonya'yÄ± anayasal adÄ± olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanÄ±rken Yunanistan, kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde "Makedonya" isimli bir bÃ¶lge bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle bu Ã¼lkenin isminin deÄŸiÅŸtirilmesini talep ediyor.Â 

Makedonya, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1991'de beri gÃ¼ney komÅŸusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO'ya Ã¼ye olamÄ±yor.Â 

Makedonya'nÄ±n uluslararasÄ± tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda oy birliÄŸiyle BM Ã¼yeliÄŸine kabul edildiÄŸi 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda kesinlik kazanmÄ±ÅŸ ancak gÃ¼ney komÅŸusu Yunanistanâ€™Ä±n itirazÄ±yla geÃ§ici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adÄ±yla Ã¼yeliÄŸe kabul edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ã¼skÃ¼p makedonya Yunanistan
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