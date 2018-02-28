Tunus'ta emniyet ve yargÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus'ta "zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ±" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, Ã¼niformalÄ± emniyet mensuplarÄ±nÄ±n mahkeme binasÄ± Ã¶nÃ¼nde kamu araÃ§larÄ±yla protestosu tartÄ±ÅŸmaya neden oldu.
Tunus'un Bin Arus vilayetindeki birinci derece mahkemesinde, "Ã¼Ã§ polis memurunun bir zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle" pazartesi gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Ã¼niformalÄ± gÃ¼venlik birimlerinin mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanÄ±p emniyet araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§akarlarÄ±nÄ± yakarak protesto gÃ¶sterisi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tunus Hakimler SendikasÄ±, dÃ¼nkÃ¼ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eylemini "hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bir giriÅŸim" sÃ¶zleriyle kÄ±nadÄ±.
Sendika, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eyleminin "meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n bir zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in" gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret ederek, duruÅŸmaya katÄ±lan polislerin karÅŸÄ± tarafÄ±n avukatlarÄ±na hakaret ettiklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ã–te yandan, Tunus'taki en yÃ¼ksek adli merci konumundaki YÃ¼ksek YargÄ± Konseyi, olaya iliÅŸkin dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼mete "mahkemelerin korunmasÄ± iÃ§in gerekli idari ve fiziki koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±" yaptÄ±.
EMNÄ°YET SENDÄ°KASINDAN GÃ–STERÄ° Ã‡AÄžRISI
Tunus'ta emniyet birimlerinin gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi yaparken bir zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle, savcÄ±lÄ±k pazar akÅŸamÄ± Ã¼Ã§ polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti.
Tunus Emniyet Genel GÃ¼Ã§leri SendikasÄ± ise polislerin mahkemeye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± pazartesi sabahÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tÃ¼m Ã¼yelerini "Ã¼Ã§ polis hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek dava iÃ§in Bin Arus'taki mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Tunus'ta 2013 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ÅžÃ¼kri Belaid suikastÄ± davasÄ±ndaki zanlÄ±nÄ±n "terÃ¶r" ÅŸÃ¼phesiyle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Emniyet SendikasÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "Ã¼Ã§ polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±" kararÄ±nda "aceleci" davrandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Bin Arus'ta pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada Ã¼Ã§ polis memuru serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼