DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:54, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
Afrika
10:07, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Tunus'ta emniyet ve yargÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi
Tunus'ta emniyet ve yargÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi

Tunus'ta Ã¼Ã§ polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, emniyet birimlerinin mahkeme Ã¶nÃ¼nde kamu araÃ§larÄ±yla protestosu tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta "zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ±" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, Ã¼niformalÄ± emniyet mensuplarÄ±nÄ±n mahkeme binasÄ± Ã¶nÃ¼nde kamu araÃ§larÄ±yla protestosu tartÄ±ÅŸmaya neden oldu.

Tunus'un Bin Arus vilayetindeki birinci derece mahkemesinde, "Ã¼Ã§ polis memurunun bir zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle" pazartesi gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Ã¼niformalÄ± gÃ¼venlik birimlerinin mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanÄ±p emniyet araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§akarlarÄ±nÄ± yakarak protesto gÃ¶sterisi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Tunus Hakimler SendikasÄ±, dÃ¼nkÃ¼ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eylemini "hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bir giriÅŸim" sÃ¶zleriyle kÄ±nadÄ±.

Sendika, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eyleminin "meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n bir zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in" gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret ederek, duruÅŸmaya katÄ±lan polislerin karÅŸÄ± tarafÄ±n avukatlarÄ±na hakaret ettiklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ã–te yandan, Tunus'taki en yÃ¼ksek adli merci konumundaki YÃ¼ksek YargÄ± Konseyi, olaya iliÅŸkin dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼mete "mahkemelerin korunmasÄ± iÃ§in gerekli idari ve fiziki koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±" yaptÄ±.

EMNÄ°YET SENDÄ°KASINDAN GÃ–STERÄ° Ã‡AÄžRISI

Tunus'ta emniyet birimlerinin gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi yaparken bir zanlÄ±ya ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle, savcÄ±lÄ±k pazar akÅŸamÄ± Ã¼Ã§ polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti.

Tunus Emniyet Genel GÃ¼Ã§leri SendikasÄ± ise polislerin mahkemeye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± pazartesi sabahÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tÃ¼m Ã¼yelerini "Ã¼Ã§ polis hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek dava iÃ§in Bin Arus'taki mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus'ta 2013 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ÅžÃ¼kri Belaid suikastÄ± davasÄ±ndaki zanlÄ±nÄ±n "terÃ¶r" ÅŸÃ¼phesiyle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Emniyet SendikasÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "Ã¼Ã§ polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±" kararÄ±nda "aceleci" davrandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Bin Arus'ta pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada Ã¼Ã§ polis memuru serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Tunus gÃ¶steri Tunus
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Ä°ngiltere'deki Ã¼nlÃ¼ oyuncak ÅŸirketine kayyum atandÄ±
Ä°ngiltere'deki Ã¼nlÃ¼ oyuncak ÅŸirketine kayyum atandÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Trump'Ä±n Meksika duvarÄ±na itiraza ret
Trump'Ä±n Meksika duvarÄ±na itiraza ret

YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
DÃ¼nyaya KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
DÃ¼nyaya KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'daki quot Kabil SÃ¼reci quot KonferansÄ±
Afganistan'daki "Kabil SÃ¼reci" KonferansÄ±

Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinlilerden ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talebi
Filistinlilerden ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talebi

Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor
Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Lavrov'dan ABD'ye Suriye iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Lavrov'dan ABD'ye Suriye iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Talabani'nin KYB'si zor durumda
Talabani'nin KYB'si zor durumda

Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ'dan Kosova'ya iki subay gÃ¶nderildi
KaradaÄŸ'dan Kosova'ya iki subay gÃ¶nderildi

KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Kenya ve Somali'den EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± ortak operasyon
Kenya ve Somali'den EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± ortak operasyon

Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BAE'nin Yemen'deki varlÄ±ÄŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
BAE'nin Yemen'deki varlÄ±ÄŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
Trump iki Ã¼lkenin veliaht prensleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump iki Ã¼lkenin veliaht prensleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡in'in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa planÄ±
Ã‡in'in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa planÄ±

Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda ne arÄ±yor
Ä°srail Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda ne arÄ±yor?

Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ 5 5 ay sonra DÃ¼nya'ya dÃ¶ndÃ¼
Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ 5.5 ay sonra DÃ¼nya'ya dÃ¶ndÃ¼

UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ±na eriÅŸim kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Trump'Ä±n damadÄ±na eriÅŸim kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Haberler

Tunus'ta Kimya Tesisi protestosu
Tunus'ta Kimya Tesisi protestosu

Tunus'ta gÃ¶steriler Ã¼lke geneline yayÄ±ldÄ±
Tunus'ta gÃ¶steriler Ã¼lke geneline yayÄ±ldÄ±

Tunus'ta gÃ¶steriler bÃ¼yÃ¼yor
Tunus'ta gÃ¶steriler bÃ¼yÃ¼yor

Nahda Hareketi'nin adli sicili temizlendi
Nahda Hareketi'nin adli sicili temizlendi

Tunus'ta Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Tunus'ta Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

PeÃ§eli kadÄ±nlarÄ± savunan iÅŸ adamÄ±na Tunus'tan yasak
PeÃ§eli kadÄ±nlarÄ± savunan iÅŸ adamÄ±na Tunus'tan yasak

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±

'Tunuslular devrimlerinin baltalanmasÄ±na izin vermeyecek'
Tunuslular devrimlerinin baltalanmasÄ±na izin vermeyecek'






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 