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Ä°stanbul'da beklenen kar kapÄ±ya dayandÄ±
Ä°stanbul'da beklenen kar kapÄ±ya dayandÄ±

Ã‡ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde sabah Edirne ve KÄ±rklareli, akÅŸam Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinde seyredecek.

Ã‡ok bulutlu ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin edilen bÃ¶lgede, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusunda kuvvetli olmak Ã¼zere yaÄŸmur ve saÄŸanak, sabah saatlerinde Edirne ve KÄ±rklareli, akÅŸam saatlerinden itibaren Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Sabah saatlerinde Trakya, akÅŸam saatlerinden sonra bÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ± beklenen bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± ile kuzeybatÄ± kesimlerinde Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BÃ¶lgenin bazÄ± kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lebilecek kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, rÃ¼zgar, buzlanma ile zirai don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.



Ä°lgili Konular istanbulda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi meteoroloji
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