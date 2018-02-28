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18:53, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
10:23, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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ABD Ã¼ssÃ¼nde ÅŸÃ¼pheli zarftan 11 kiÅŸi zehirlendi
ABD Ã¼ssÃ¼nde ÅŸÃ¼pheli zarftan 11 kiÅŸi zehirlendi
Foto: ArÅŸiv

ABD'nin Virginia eyaletindeki Fort Myer-Henderson MÃ¼ÅŸterek Askeri ÃœssÃ¼'ne gÃ¶nderilen ve iÃ§inde bilinmeyen bir madde bulunan zarfÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine 11 kiÅŸi etkilendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ VirginiaÂ eyaletindekiÂ Fort Myer-Henderson MÃ¼ÅŸterek Askeri ÃœssÃ¼'neÂ gÃ¶nderilen ve iÃ§inde bilinmeyen bir madde bulunanÂ zarfÄ±nÂ aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine 11 kiÅŸi etkilendi.

Olay, Amerikan Deniz Piyadeleri (Marine Corps) ile Arlington Ä°lÃ§e Ä°tfaiyesinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyuruldu.

Deniz Piyadeleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Myer-Henderson Hall MÃ¼ÅŸterek ÃœssÃ¼'nde iÃ§inde bilinmeyen bir madde bulunan zarf alÄ±ndÄ±. Etkilenen binadaki personel ivedi tedbirler alarak binayÄ± boÅŸalttÄ±." ifadelerine yer verildi.

Ãœs yetkililerinin ZararlÄ± Madde Birimi ile Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosuna (FBI) durumu ilettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Ã§ok sayÄ±da deniz piyadesinin olay nedeniyle tÄ±bbi destek aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

"3 HASTANIN DURUMU CÄ°DDÄ°YETÄ°NÄ° KORUYOR"

Arlington Ä°lÃ§e Ä°tfaiyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise idari binada zarfÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra rahatsÄ±zlanan 11 kiÅŸiden 3'Ã¼nÃ¼n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Daha sonra yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±mda, "Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 3 hastanÄ±n durumu ciddiyetini koruyor. KomutanlÄ±k olaydan sonra bazÄ± birliklere tekrar gÃ¶rev baÅŸÄ± yaptÄ±rdÄ±. SoruÅŸturma devam ediyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (Pentagon) konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.



Ä°lgili Konular ABD
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