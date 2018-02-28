10:55, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ErdoÄŸan-Macron gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SayÄ±n Macron, Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndan bahsederken Afrin'e atÄ±fta bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'unÂ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda,Â Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± OfisindenÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada belirtilenin aksine, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Macron'un Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ±Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik KonseyiÂ kararÄ±ndan bahsederkenÂ Afrin'eÂ atÄ±fta bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±ndaki Fransa aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi. Hami Aksoy, ErdoÄŸan'Ä±n, Macron'la dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada belirtilenin aksine, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Macron'un Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndan bahsederken Afrin'e atÄ±fta bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Aksoy, "Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin iÃ§eriÄŸiyle, Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisinin aÃ§Ä±klamasÄ± arasÄ±ndaki dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸe sÄ±ÄŸmayan sÃ¶z konusu farklÄ±lÄ±ÄŸa ve konuÅŸma kayÄ±tlarda olduÄŸu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tepkimiz FransÄ±z makamlarÄ±na iletilmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

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